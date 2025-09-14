為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    歌單連結見「成人廣告」 北市交致歉

    2025/09/14 05:30

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市立交響樂團日前於臉書粉專分享音樂會的經典歌單，不過有民眾點開貼文短網址連結，竟出現成人情趣用品的廣告，點擊後就導向該成人用品網站，首頁出現不雅文字、畫面。北市交表示，未來將改採官方可控網址方式，避免再出現類似情況，也為讓民眾接觸不當廣告致歉。

    下半年許多音樂會於國家音樂廳登場，北市交為此於臉書發文，先幫民眾準備好即將重磅登場的經典歌單，讓民眾先聽一波暖身，再衝音樂廳感受現場震撼。不過，國民黨台北市議員陳重文表示，近期接獲民眾陳情，表示其於北市交粉絲專頁瀏覽文章，點入經典歌單YouTube連結，卻未進入YouTube頁面，而是其所使用的縮網址網站頁面。

    民眾指，該頁面竟大剌剌地顯示成人用品廣告，且未見未滿十八歲禁止瀏覽相關警語，點擊後即導向該成人用品業者網站。

    北市交回應，為利追蹤貼文成效，需於網址中嵌入追蹤碼，致使原始網址過於冗長，影響社群平台的閱讀體驗；為顧及貼文版面編排與整體美觀，因此採用免費短網址服務。因第三方服務於轉址頁面植入廣告，導致無法掌握的內容風險，未來將全面改採官方可控的網址方式，避免再有類似情況。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播