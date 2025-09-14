（台北）公館圓環抗議聲中開拆 1個月完工

不滿強拆，抗議民眾灑冥紙。（記者董冠怡攝）

2025/09/14 05:30

凌晨動工後 民眾數度與警衝突 明天上班日 通勤車流大考驗

〔記者董冠怡、甘孟霖／台北報導〕公館圓環昨凌晨啟動地下道填平與圓環拆除作業，封閉車行及人行地下道，原本行駛地下道的公車及行人改道平面。動工後，抗議民眾數度與警方發生衝突，一名男子疑因酒後情緒激動，試圖叫囂並衝向圓環、甚至襲警被壓制抬走，所幸首日在員警協助維持交通下，車流大致順暢；交通局長謝銘鴻說，關鍵在於週一的通勤尖峰車潮，市府嚴陣以待。副市長李四川昨天視察工程進度表示，灌漿填平作業超前，應可將六十五天工期縮短至一個月。

反對強拆 1男情緒激動被警抬走

昨日凌晨場面混亂，陳抗民眾聚集在圓環路口斑馬線上，不時大聲疾呼工程暫緩、重啟協商，並於圓環上方高架橋投影「反對強拆」、「抗議市府一意孤行」、「路必蔣」等投影，集體鼓譟要求與已圍起來的圓環合影「拍遺照」，雙方僵持一段時間後，警方妥協答應開放二分鐘，群眾聞言隨即往前方圓環衝去，滯留車道並爬上施工圍籬，伸長手機捕捉畫面，還有人撒冥紙，甚或情緒激動到被警方抬走二次。據指，被抬走的男子疑似有喝酒，抗議過程中揮拳擊中警員頭部，另痛罵「是市長在為難警察啦！」

大量公車走平面車道 與汽機車爭道

記者實地走訪觀察，動工首日車流大致順暢，原本途經地下道的公車，繞過圓環沿著平面車道內線行駛，再匯入既有的平面公車專用道，與過往差別在於地上或地下往返公館及師大端，目前看似並無太大問題，然而大量公車突然溢流至平面車道，與汽機車爭道，仍讓人看了膽戰心驚。

延長羅斯福路綠燈秒數 新北端監控車流

謝銘鴻認為，週六、週日未有上班車潮，狀況應該還好，週一通勤尖峰嚴陣以待，規劃延長羅斯福路的綠燈秒數，且與新北端聯合管制，透過平台隨時監控市中心區域、福和橋、永福橋的車流量，因應調整，員警也會根據現場違停狀況驅離。

鼓勵搭捷運 施工期間祭出優惠

李四川受訪說明，填平地下道估需一萬二千立方公尺混凝土，經與八間預拌廠協調，週六、週日也供料給市府，昨天凌晨零時起至清晨六點，已填一千餘立方公尺，如以一天可灌二千立方公尺計算，七天至八天左右即可填平，還需三天至五天將自來水管改道，加上圓環拆除工程、路面鋪設，約可將工期控制在一個月內，施工期間也祭出捷運優惠措施，呼籲通勤族善加利用。

公館圓環拆除動工，車行地下道填平工程展開。（台北市新工處提供）

