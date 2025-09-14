永和秀朗國小 新生人數剩1/4

曾經是班級數和學生人數創世界紀錄的秀朗國小，也要因應少子化減班。（記者翁聿煌攝）

2025/09/14 05:30

學生人數曾多達1萬2500人 新生從22班減至16班

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市為全國人口最多的直轄市，仍然不敵少子化，曾經是全國最大國小的永和秀朗國小，去年起入學人數銳減六個班，從原本廿二班降至十六班，今年和去年一樣只有十六班，預計三年內將讓出前三大校位置。教育局長張明文表示，少子化雖造成班級數下降，但也讓大校釋出更多空間，進而創造轉型機會，如秀朗、光華或中和國小等大型學校，減班所釋出的教室可規劃為自然、科技及藝術等專科教室，創新教學更精緻。

預計3年內將讓出前3大校位置

秀朗國小邁入五十個年頭，位於地狹人稠的永和，台灣人口快速成長、學校相對不足的年代，學生人數曾多達一萬二千五百人、二二五班，如今學生人數只剩過往的四分之一，仍然是新北市學生數排名前三的國小。

秀朗國小校長曾秀珠表示，學生入學人數減少，主要是人口出生率降低，她希望教育部門能減少每班學生人數，從現有的每班卅人逐步降到每班廿五人，提升老師的關注度和教學品質。

學校增加安排專科教室空間

她表示，就秀朗國小而言，學生人數及班級數減少，可以增加學校安排專科教室的空間，並且利用大校教師多的優勢，提供老師發揮專長授課的機會，給資優班和一般班級更好的教學資源；再加上秀朗國小是永和及福和國中的學區，有些家長會選擇讓小孩在中、高年級轉入秀朗國小就讀，她認為可緩和少子化對秀朗國小的影響。

張明文說，教育局定期盤點校舍空間，結合市府跨局處政策活化教室，截至今年八月底，已活化超過兩千六百多間教室，轉型為公共化幼兒園、托育中心、銀髮俱樂部、樂齡學習中心等，兼顧校園教育需求與社區服務，持續朝「校園與社區共好」的方向前進。

