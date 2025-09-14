為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    載運沉箱浮台船 石城外海沉沒

    載運沉箱的浮台船，疑似底部破損進水傾斜後沉船。（宜蘭縣府提供）

    2025/09/14 05:30

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣斥資四．三億元投入大溪漁港東防波堤延長工程，原定昨天上午十點要進行第二座沉箱定位，未料載運沉箱的施工浮台船，清晨六點多卻在石城外海沉沒，疑因底部破損進水而傾斜沉船，所幸無人員傷亡，縣府評估工程恐受影響延宕，已請廠商釐清事故原因及責任，連同沉箱損失恐達數千萬元。

    大溪漁港 進行東防波堤延長工程

    宜蘭縣政府農業處說，「大溪漁港東防波堤延長工程」前年底動工，目前正進行沉箱拖航定位作業，運載沉箱的浮台船前天上午十點四十五分從台北港啟航，由大漢七一一、東彥一號拖行，東彥三號警戒船在旁警戒。

    昨天清晨五點浮台船底部疑破損進水後開始傾斜，二名工作人員隨即登船檢查，研判已無法搶救隨即棄船，二人由警戒船接應上船，並通報航港局，浮台船於上午六點卅分在石城外海沉沒。

    農業處指出，浮台船無動力，無油污污染疑慮，規範五十公尺以內才需打撈，沉船位置水深八十公尺，同時研判打撈不符效益及時程，暫定不會打撈。

    沉船意外 勢必影響工程進度

    農業處表示，一座沉箱造價二千九百萬元，補做新沉箱預計工期需三個月，目前評估於原場地台北港製作，同時尋找新的浮台船進行拖航定位，整體工程進度超過七十％，原定明年十月完工，但因發生沉船意外，勢必影響進度，後續責任歸屬及損失尚待釐清，雖有投保但估計損失恐超過數千萬元。

