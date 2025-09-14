彰化禽品節今登場 雞鴨限量優惠

彰化禽品節將在北斗奠安宮停車場登場，提供 滷雞腿等美食讓民眾免費品嚐。（彰縣府提供）

2025/09/14 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化畜產嘉年華會第二場彰化禽品節，今（十四）日在北斗鎮奠安宮停車場登場，活動亮點除了雞鴨美食免費品嚐，現場還促銷正宗土雞與土番鴨，雞每隻三五○元，全鴨一隻二○○元、三隻優惠五○○元，雞限量一千隻、鴨限量三○○隻。

縣府農業處表示，今天上午九點準時開賣土雞，每隻約四台斤重；九點半開賣鴨，每隻至少三台斤重，價格都比市價低很多，往年開賣就秒殺，今年預料也將掀起熱潮。

請繼續往下閱讀...

現場也準備多樣免費美食，包括滷雞腿、雞肉油飯、茶葉蛋、炸雞翅、皮蛋等，數量有限。

滷雞腿、油飯、茶葉蛋免費嚐

活動還將安排「快手剝蛋王」比賽，拚速度也拚完整度，還有蛋禽知識闖關遊戲，完成四大趣味知識關卡集章，就能換小禮物。小朋友最愛的「童趣遊樂園」免費開放，有小雞小鴨餵食機、釣鴨鴨、氣墊跳床等，憑體驗券玩旋轉木馬，親子還能DIY三明治，一起動手做餐點。

畜產嘉年華 還有2場接力舉辦

農業處指出，畜產嘉年華今年邁入第五年，分四場舉行，九月七日羊肉節、九月十四日禽品節，還有九月廿、廿一日乳牛節，以及九月廿七日豚肉節。今年還規劃「五人同行．五福同享」，組隊參加並完成指定任務，可獲得限量福袋，希望透過活動讓大家更認識在地食材與畜牧產業。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法