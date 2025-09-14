為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    「台灣府儒考棚變藝文舞台」 巨幅水墨驚豔

    2025/09/14 05:30

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中百年市定古蹟「台灣府儒考棚」，是國內僅存的清代考棚建物，無竟藝術中心與美國文化機構墨齋，歷經兩年時間籌劃「相濡以墨」大型當代水墨展覽，為國際水墨名家冰逸在台灣首次個展「智光之境」，也展出二十四×十八公尺的巨幅繪畫，以濃墨神思和綿延巨幅的宣紙，重新賦予儒考棚曾有的生命與精神。

    冰逸創作旅程跨越十二年，二○一三年龍虎山完成巨構「萬物」作品，凝聚天地靈氣與歷史記憶，策展單位表示，冰逸今年再度回到龍虎山，開展「雷法」與「符籙」兩大系列，延續萬物與宇宙相連的藝術實踐，同時探索意識、心靈與生命的奧義。

    另外，國美館台灣兒童藝術基地推出全新兒童藝術教育展，讓大、小觀眾以年度關鍵字「＃換個角度看」，體驗藝術創作的新方式，回歸看展初心。

    本次參展創作邀請當代藝術家石孟鑫、莊惠琳、何彥諺以全新創作，回應國美館典藏前輩藝術家廖修平、張永村、廖繼春作品，並以「創作中」為策展命題，藉由「反覆」與「堆疊」塑造創作敘事，從創作中的質感、形狀、顏色為主題，五感與思覺為體驗，讓親子化身為創作者，「從動手到動腦」，參與藝術家創作的歷程。

