中壢馬村園區 3眷舍招租

馬祖新村眷村文創園區已成為許多民眾假日出遊的好去處。（桃園市府提供）

2025/09/14 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市中壢區馬祖新村眷村文創園區（簡稱馬村園區）（見圖，桃園市府提供），開放三間眷舍空間招租，前兩年有租金優惠，即日起至十月廿二日投件，審核合格的申請者，未來只要通過每年的年度營運考核，就可獲得下年度的進駐資格，不會限制年限。

位於中壢區龍吉二街的馬祖新村眷村文創園區，二○一八年起至今已有廿八組業者進駐，經營項目豐富多元，包括早午餐、咖啡館、客製旗袍、手作紙藝、手作花藝、客製傢俱與工匠DIY、親子互動故事屋、眷村飲食、手作甜點、木作文創商品、天然手工冰棒、陶藝創作、寵物餐廳、梭織與渲染織品等，成為民眾假日出遊的好去處。

文化局表示，馬村園區今年度第二次眷舍招租計畫，開放四十一號、四十五號、四十六號三間，盼能提供文創業者展現文創商品、服務的場所，發揮產業群聚效應，提升地方創意產業發展。

官員說，想投件的業者可於週五下午二到四點場勘，須先登記，園區營業時間是週二到週日，業者進駐後須配合園區開店營業，且須至少一人駐店，不得無故休店或暫停開放，逢國定假日或彈性放假須比照園區規定營業，詳情可查詢文化局官網（https://culture.tycg.gov.tw/）。

