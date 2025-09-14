為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    設施老舊 桃市「奧爾森林學堂」優化

    虎頭山奧爾森林學堂以貓頭鷹為意象的兒童遊戲空間，很多父母每逢假日都會帶小朋友前來遊玩。（記者謝武雄攝）

    2025/09/14 05:30

    位於虎頭山公園 以「貓頭鷹冒險故事」為主軸 親子同遊探索

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市虎頭山公園內的「奧爾森林學堂」，綠意盎然，特色兒童遊具多，是小朋友的快樂天堂，「奧爾」取自貓頭鷹英文「Owl」諧音，公園有貓頭鷹棲息覓食，但啟用十三年，設施老舊，且不符相關規範，市府斥資逾五千萬元整修，在樹林間打造兒童的森林探索場域，納入自然、歷史文化資源，建立環境教育場域，預計明年底完工。

    斥資逾5千萬 預計明年底完工

    市府風景區管理處長廖育儀表示，改造工程設計構想結合「自由玩樂」、「森林探索」、「環境教育」，串聯各遊戲區與戶外教室，並打造貓頭鷹主題遊具，讓學堂以「貓頭鷹冒險故事」為主軸，講述貓頭鷹的一生；工程將一併整修五號公廁，已上網招標，預計十一月開工，工期約四二○日曆天，預計明年底完工，驗收後啟用。

    廖育儀說，主題區從「Owl」的蛋開始，破蛋後雛鳥要進食模樣的「蛋仔小窩」，直到長大為成鳥後探索森林場域，透過「磨石子滑梯」探索從高空降落抓取獵物的感受，之後進入「走跳之森」感受森林內穿梭的冒險，累了可以停留在樹梢「躺網－活力之森」稍事休息，整體設計讓家長能跟著故事帶著小孩探索，孩童可透過攀爬、觸摸、穿梭，在空間中想像與貓頭鷹共遊。

    通過高架木棧道 串聯3座樹屋

    廖育儀表示，奧爾森林學堂最大的特色就是樹屋，通過高架的木棧道（松鼠步道）連結「讀樹教室」、「咕咕屋」、「綠野方舟」等三座樹屋，其中，讀樹教室可以全視野觀察樹冠生態的亭子；貓頭鷹造型的咕咕屋，讓小朋友有機會近距離觀察貓頭鷹；綠野方舟以樹葉為造型，中間高架一座貓頭鷹小屋，提供鳥類休憩。

