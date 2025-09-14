柯志恩打「美濃大峽谷」 疑淪藍利用棋子

2025/09/14 05:30

〔記者黃佳琳、王榮祥／高雄報導〕國民黨立委柯志恩近日頻繁對高雄美濃大峽谷出手攻擊陳其邁「螺絲鬆了」，據了解，事件起因是深藍背景的前地方民代之子，引入屏東里港幫盜挖集團進入美濃回填廢棄物，另美濃某藍營背景的里長之子有意插手土石利益被排擠，爭利失敗後四處檢舉意圖「玉石俱焚」，柯志恩恐是被利用的棋子。

美濃吉洋地區廿多年前即被不法砂石業者盯上，良田被盜採砂石，檢警雖偵辦將不法業者繩之以法，但地主擺爛不回填，造成「美濃大峽谷」。

據悉，某深藍背景的前地方民代之子發現廢棄土方回填利益龐大，於是引入屏東里港盜挖集團進入美濃，在大峽谷回填事業及建築廢棄物牟利。

而美濃某藍營背景里長之子透過人找上柯志恩，打算「攪亂一池春水」，不但讓檢警介入偵辦，不法集團和地主也陸續被高市府開罰逾千萬元。

柯：正因不知情 才能勇敢發聲

柯志恩澄清全都是子虛烏有，就是因為自己什麼都不知情，才能勇敢發聲，也才會獲得這麼多美濃鄉親信任，不斷陳情檢舉。

柯志恩呼籲在幕後放話的人，與其編寫許多胡說八道的情節來攻擊她，不如正視美濃這邊農地長期被破壞的問題，她曾說會修法嚴查嚴辦，就一定會做到底。

