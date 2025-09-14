除已核准加熱菸品 海外帶回要罰

民團批評，「菸害防制法」明定「菸品不得使用經中央主管機關公告禁止使用之添加物」，但國健署至今尚未公告禁止添加物清單，卻先放行加味加熱菸。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕加熱菸將於十月十一日在台合法開賣，包含八品項菸草柱及三款組合元件。民團批評，「菸害防制法」明定不得使用主管機關公告禁止的添加物，但國健署遲未公告，卻先放行含薄荷、藍莓、花香等加味加熱菸，恐讓業者得利、年輕人受害。國健署昨回應，所有程序均依法辦理，未來菸品禁止添加物草案一旦公告，所有菸品都將一體適用。

針對民團痛批「先上車、後補票」，並呼籲政府以緊急命令暫緩上市，儘速公告全面禁用加味菸品。國健署菸害防制組組長羅素英表示，現行審查均依法辦理，並無違法。至於「禁止添加物草案」，經二次預告、收到逾一．三萬則意見，須再召集專家研議檢測方式、申報與查核機制，未來若公告，無論紙菸或加熱菸都必須遵守。羅素英也提醒，未來僅限國內核准品項可自海外攜回，未經核准者屬違法，將處五萬至五百萬元罰鍰；可攜帶的數量限制，仍待與財政部協調，確認後將對外公布。

