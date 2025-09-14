為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    除已核准加熱菸品 海外帶回要罰

    民團批評，「菸害防制法」明定「菸品不得使用經中央主管機關公告禁止使用之添加物」，但國健署至今尚未公告禁止添加物清單，卻先放行加味加熱菸。（資料照）

    民團批評，「菸害防制法」明定「菸品不得使用經中央主管機關公告禁止使用之添加物」，但國健署至今尚未公告禁止添加物清單，卻先放行加味加熱菸。（資料照）

    2025/09/14 05:30

    〔記者邱芷柔／台北報導〕加熱菸將於十月十一日在台合法開賣，包含八品項菸草柱及三款組合元件。民團批評，「菸害防制法」明定不得使用主管機關公告禁止的添加物，但國健署遲未公告，卻先放行含薄荷、藍莓、花香等加味加熱菸，恐讓業者得利、年輕人受害。國健署昨回應，所有程序均依法辦理，未來菸品禁止添加物草案一旦公告，所有菸品都將一體適用。

    針對民團痛批「先上車、後補票」，並呼籲政府以緊急命令暫緩上市，儘速公告全面禁用加味菸品。國健署菸害防制組組長羅素英表示，現行審查均依法辦理，並無違法。至於「禁止添加物草案」，經二次預告、收到逾一．三萬則意見，須再召集專家研議檢測方式、申報與查核機制，未來若公告，無論紙菸或加熱菸都必須遵守。羅素英也提醒，未來僅限國內核准品項可自海外攜回，未經核准者屬違法，將處五萬至五百萬元罰鍰；可攜帶的數量限制，仍待與財政部協調，確認後將對外公布。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    〈span

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播