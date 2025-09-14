學者：職場制度不友善 年輕世代了無「生」意

不想生小孩比例

〔記者邱芷柔、吳柏軒／台北報導〕衛福部最新「婦女生活狀況調查」出爐，台灣女性拒絕生育的比例逐年攀升，多位學者專家分析，數據背後反映的並非單純經濟問題，而是整體環境對女性不友善，若要改善低生育率，政策須從托育政策、男性角色、職場制度全面改革。

公共托育服務 讓父母兼顧家庭與工作

托育及就業政策催生聯盟召集人王兆慶形容，女性在家庭與職場之間常如同「翹翹板」般拉扯，若要扭轉局勢，政府須解決三大關鍵，首先是提供「可負擔、可信賴、時間與地點可及」的公共托育服務，讓父母能兼顧家庭與工作。

王兆慶說，其次是推動「雙照顧體制」，要求男性實際分擔育兒責任，日本早已設定二○三○年要達到男性育嬰假申請率八十五％的目標，而目前台灣男性育嬰假申請率僅約五％；最後則是打造友善職場，包括彈性工時、遠距工作，杜絕請假歧視。他直言，光靠金錢補助或人工生殖技術，只能帶來些許效果，真正的解方仍在於讓女性敢生、願意生。

世新大學性別所副教授伍維婷指出，不友善的職場制度是壓垮年輕世代生育意願的關鍵，廿五歲至廿九歲女性勞動參與率高達九成，但一進入婚育階段，許多人被迫退出，整體參與率只剩五成。

伍維婷直言，生小孩往往意味中斷職涯與夢想，難怪年輕人不願輕易承擔。她也舉例，政府鼓勵母乳哺育，卻缺乏彈性工時與哺乳空間，家庭照顧假多為無薪，甚至影響考績，讓女性更難留下。少子化解方不只在增加托育資源，更要「職場再設計」，讓男女員工能兼顧工作與家庭，而不必在職涯與生育二選一。

台灣生育改革行動聯盟理事長徐書慧表示，衛福部調查十五至廿四歲年輕女性拒生比例偏高，符合實際情況，台灣女性普遍第一胎落在卅至四十歲，加上育兒環境不友善，年輕族群更傾向把生活重心放在自我規劃。

徐書慧表示，單靠金錢補助無法提升生育率，關鍵在於改變年輕世代對生育的觀點，並提供正向支持，勞動部的彈性育嬰假是好的開始，希望衛福部能進一步跟上。或準備生子的族群獲得更多協助，包括懷孕與育兒培訓課程。

