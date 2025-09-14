為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    雷射控制血栓晶片 具藥物測試功能 奪美國CES獎

    教授范育睿將血栓晶片技術技轉給國研院生模中心，並拿去參加2025美國消費性電子大展（CES），以「雷射誘導血栓形成晶片整合系統」，獲該展創新獎肯定。（范育睿提供）

    2025/09/14 05:30

    〔記者吳柏軒／台北報導〕從研究生物力學開始，教授范育睿本來鎖定血管細胞受力的生理反應，因同事要開發血栓藥物，遂開始投入器官晶片研究，並與國研院國家生物模式中心合作，透過雷射誘發，精準控制該晶片中血栓出現位置，不僅奪下今年美國CES創新獎，也試量產五百片，盼商業化促進更多藥物開發。

    現於陽明交通大學任教的范育睿，血栓晶片研究期間是在台北醫學大學生物醫學工程學系，他表示，因同事開發血栓藥物，自己則模擬血管細胞受力的不同反應與生理行為，一拍即合，二○一七年起研究器官晶片，先創造血管血液等微流道，再研究如何誘發內皮細胞發炎、人工製造血栓，以供後續投藥測試。

    測試範本 促更多藥物開發

    范育睿說，該晶片主要與生模中心（當時為實驗動物中心）合作，採用雷射光誘導動物腦中風模式，移植到晶片上，成功創造血栓，且有別於其他血栓晶片僅能製造整條血管阻塞，該新創可精準控制血栓部位，更符合生理機制。

    已小型試量產500片

    范育睿指出，臨床有溶解血栓的特效藥，但若藥效太強就成雙面刃，溶解血栓同時導致腦出血，該晶片已具備藥物有效性測試功能，今年參加美國全球最大消費性電子大展（CES），以「雷射誘導血栓形成晶片整合系統」獲創新獎肯定，目前已小型試量產五百片，將在生模中心提供相關藥物測試服務。

    教授范育睿與同儕及國研院生模中心合作，開發可模擬血栓狀態的器官晶片，有助測試相關藥物效能。（范育睿提供）

