氧氣梯度微流體晶片 模擬肺泡細胞 超越動物實驗視野

中研院應用科學研究中心研究員董奕鍾團隊透過技術，重建器官晶片的微流道，打造出全球首創的「氧氣梯度微流體晶片」。（董奕鍾提供）

2025/09/14 05:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕「器官晶片可以創造更好的微觀環境！」中研院應用科學研究中心研究員董奕鍾早期赴美學習器官晶片，歸國也打造「微流道」系統，透過設計製造穩定的氧氣梯度，可觀察連動物實驗都看不到的血管細胞趨向；現也打造肺泡細胞晶片、腫瘤流道晶片等，助更多醫療發展。

董奕鍾表示，氣體還有物理（力量）對細胞的影響，在動物實驗難觀察，但透過器官晶片可整合還原，其中細胞內的氧氣微觀環境，與血管、循環系統及癌症移轉等有關。

董奕鍾實驗團隊透過技術，重建器官晶片的微流道，打造出全球首創「氧氣梯度微流體晶片」，讓腫瘤、幹細胞分化、器官成形等，觀察高氧、低氧區域差異，取代動物實驗做不到的事情。

另，董奕鍾團隊也與台大醫學院及台大兒童醫院合作，根據肺部微生理環境，打造肺泡細胞晶片，模擬呼吸器的吹氣概念，可瞭解哪些力量讓肺部損傷加劇。

台灣精密製造 晶片發展助力

董奕鍾團隊也利用技術，建立3D立體的腫瘤流道晶片，模擬血管跟腫瘤交互作用，晶片包含癌細胞、基質與血管等部位，可觀察癌症從三期變四期的關鍵，甚至腫瘤藥物從血管遞送的治療效果。

董奕鍾更認為，台灣工業包含精密製造與儀器自動化產業，能幫助器官晶片整體發展，使台灣在該領域處於更有利地位。

