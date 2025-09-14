為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    血腦屏障BBB晶片 重現腦血管環境 助失智藥物測試

    醫大教授曾厚團隊研發可模擬血腦屏障（BBB）的器官晶片，有助藥廠加速開發腦科藥物用。（曾厚提供）

    醫大教授曾厚團隊研發可模擬血腦屏障（BBB）的器官晶片，有助藥廠加速開發腦科藥物用。（曾厚提供）

    2025/09/14 05:30

    〔記者吳柏軒／台北報導〕器官晶片技術面對大腦血管等精細組織，可發揮奇效。台北醫學大學醫學系教授曾厚便鑽研「血腦屏障（BBB）」晶片，重現腦血管環境，有助失智症、癲癇、中風等藥物測試，也開發獨家專利「片狀細胞」養成技術，朝向修復心肌或眼角膜發展，助攻再生醫療領域。

    曾厚表示，腦血管因有BBB特徵，幾乎大部分病毒細菌都無法入侵，也導致腦科藥物研發困難，因為藥效也進不去，需透過特殊機制將BBB打開，器官晶片此時大有用處。

    架構分層微流道系統

    曾厚團隊還原腦血管的內皮細胞、週細胞、星狀細胞及神經細胞等，並架構分層的微流道系統，還原血流剪切力、脈衝壓力、血管壁張力等，打造出具BBB功能的晶片。

    曾厚說，BBB晶片可用於藥物開發與疾病模擬，如測試癲癇、帕金森氏症、阿茲海默症、中風、偏頭痛、神經痛等藥物是否有效，並設計出專利組織插件，適用器官晶片平台，待募資朝試量產階段。

    片狀細胞培養技術 世界唯二

    曾厚還說，該BBB晶片成功，也有賴團隊獨家專利的「片狀細胞」培養技術，現行細胞培養放的基質，缺乏細胞真實軟硬度，自己早期留學日本，回台擺脫日方「細胞層片」專利，自家技術也能將細胞弄軟，養成可直接取下的薄片，是世界唯二，且可調整組織軟硬度，模擬真實生理機制。

