人類替身！器官晶片量產 我拚超車歐美

器官晶片（圖中上方透明薄片）可在微小裝置中重建人體特定組織功能，以模擬真實生理環境（如下方模型）。（記者吳柏軒攝）

2025/09/14 05:30

半導體及產業鏈優勢 國研院擬打造通用模組 降低研發成本

〔記者吳柏軒／台北報導〕新藥開發、毒物測試、疾病進程乃至癌症化療等，各類科研都需要細胞、動物及人體實驗，近年「器官晶片」因協助武肺疫苗開發而再興，可在微小裝置中重建人體特定組織功能，以模擬真實生理環境，雖歐美已研發廿年，但台灣具半導體及產業鏈優勢，國研院擬打造台灣通用模組，在國際生醫競賽中取得領先。

體外重建特定組織 測試藥物、疾病進程

國家實驗研究院國家生物模式中心（原實驗動物中心）主任秦咸靜表示，器官晶片非想像中的「半導體晶片」，而是在人體外重建微小的生理系統，如血管、心肌細胞、肺泡細胞等，技術是細胞培養成具有組織功能，用於模擬及實驗。

但器官晶片有成本高等問題，發展不如預期。台大應力所副教授許聿翔指出，COVID-19疫情發生，最初全球不知病毒如何感染人類，後來將病毒打入用人肺細胞的器官晶片，才找到傳染途徑，促成疫苗研發。

而秦咸靜說，傳統藥物開發需大量動物實驗，但不同物種有生理差異，導致人體臨床恐失敗，器官晶片以人類細胞和組織為基礎，提供精準藥效與毒性評估，提升新藥成功率並縮短開發時程，目前應用包含心、肝、腎、肺、腦、眼睛到腫瘤，除測藥物毒性，也模擬疾病進程，結合AI科技更能解碼致病機制及預測治療反應。

器官晶片台灣隊 明年起推廣3至5個產品

秦咸靜表示，雖歐美走在前面，但台灣有半導體優勢結合AI發展，有機會彎道超車，國研院體系設有器官晶片專案推動小組，輔導台灣學者團隊將研究成果落地，生模中心可提供生物模型驗證，國儀中心協助雛型品製程優化，國網中心協助AI算力等，將台灣設計導入量產，希望打造出台版通用模組，降低成本，凝聚器官晶片台灣隊，預計明年起推廣三至五個產品，「大家一起做，技術不輸國外」

「器官晶片很大夢想，是在體外製造一個人的替身！」秦咸靜說，目前推動「人類離體測試晶片」開發，與國內頂尖團隊共同開發血栓晶片、血管新生晶片及腫瘤藥物篩選裝置等產品，盼建構台灣臨床前測試特色；另也跨部會平台整合，讓器官晶片除了用在新藥或療法，也可測試化學品、化妝品、農藥等毒性，環境部化學署也鼓勵此替代方法來送件；也舉例美國FDA已開放新藥在動物實驗之前，先用AI與器官晶片篩選，大幅增加成功率。

