嘉市獨立書店「島呼冊店」 月底熄燈

2025/09/14 05:30

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市獨立書店「島呼冊店」陪伴鄉親度過十年歲月，將於九月底熄燈，讓不少人感到錯愕與不捨，負責人林詩涵說，年初島呼冊店獲選文化部「第一屆百大文化基地」，獲五十萬元獎勵金推動台灣文化，實體空間雖將熄燈，承接文化基地任務仍會持續推動。

林詩涵說，七月丹娜絲颱風與西南氣流豪雨，造成島呼冊店老木屋屋頂嚴重受損，室內書籍與家具物品受潮，只能全數撤出，雖然屋頂完成修繕，但經營團隊討論後，仍決定畫下休止符。

請繼續往下閱讀...

林詩涵表示，十年來不論是購買使用台灣大豆製成的豆漿與豆腐，理解選書的意涵以及新書原價販售的重要性，或者是參與一場場講座、影展、藝文表演、大小會議等，謝謝大家一路以來的支持。

林詩涵表示，雖然實體空間將熄燈，但仍會在嘉義的友好空間，繼續舉辦講座，持續推動承接文化基地任務，「島呼精神」仍將延續，繼續在嘉義的土地上發聲。

熄燈前，島呼冊店將於九月廿一至廿七日舉辦出清特賣，包括新書、受損書、選物、農產品、二手餐具及桌椅層架等，時間為每日下午三點至晚間七點，地點在中正路六六○號後棟。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法