    首頁　>　生活

    彰化竹塘國中學生增 6成跨區讀

    竹塘國中外鄉鎮學生多，校方協調員林客運增班，但仍不敷需求。（民眾提供）

    竹塘國中外鄉鎮學生多，校方協調員林客運增班，但仍不敷需求。（民眾提供）

    2025/09/13 05:30

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化竹塘國中學生人數逆勢上漲，吸引大量外鄉鎮的學子前來就讀，目前全校六三九人，有四百名來自外鄉鎮，今年共有二百多人坐公車上、下學，但因太擁擠，有家長出面為學子租遊覽車上下學。

    通學公車太擠 家長揪租遊覽車

    竹塘國中在廿多年前，由前校長蔡永發改革奠定基礎，到近十年黃仲平校長強調均質教學，學生成績全面提升，更教出多位「彰化會考狀元」，在少子化的情況下，該校學生數不斷逆勢增加。校方表示，該校今年共有六三九名學生，約三分之二的學生來自二林、芳苑、大城、埤頭等外鄉鎮。

    因位處偏鄉，學校為滿足外鄉鎮學生上、下學的需求，員林客運上、下學「增班」，惟增班後運量仍屬有限，有些班次呈現擁擠或超載的問題。

    今年有家長出面「揪遊覽車」，直接在網路上攬客，引發不少多家長抱怨：「為何不由學校直接出面承租遊覽車？」

    針對此事，校方表示，學校已盡最大努力與客運業者協商結果，無法滿足運量，學校又因學區制無法越區服務雇用專車服務，如果家長無法自行接送，又覺得客運過於擁擠，可以考慮共乘或合作雇用車輛載送，更符合個別需求。

