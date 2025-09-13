走讀彰化 8大產業變身裝置藝術

彰化走讀藝術季將登場，藝術家透過裝置藝術作品，展現地方經濟產業特色。圖為作品《時間巨輪》。（彰縣文化局提供）

2025/09/13 05:30

藝術季9/27開鑼 作品呼應輪胎、精密機械、水五金等主題

〔記者張聰秋／彰化報導〕今年彰化縣「走讀藝術季」將於九月廿七日至十月廿六日登場，其中彰化展區以「相會」為題，呼應山海交匯的地理特色，八件大型裝置藝術，分別代表輪胎、精密機械、水五金、紡織、花卉、貿易、玻璃與磚塊等產業，結合藝術家創意與在地特色，作品相當吸睛。

《時間巨輪》象徵車輪與時光流轉

位於八卦山中正公園的《時間巨輪The Wheel of Time》，是藝術家董旻晉以木材打造的巨型圓輪，圓心鑲進交通、工廠與信仰符號，還繪上輪胎壓痕。作品象徵車輪與時光流轉，呼應彰化深厚的輪胎產業背景。由於外型酷似年輪蛋糕、甜甜圈，甚至有人說像黑膠唱片，讓人聯想到中秋糕餅與復古唱盤，各種趣味解讀掀話題。

《彰揚舞動》燈光閃耀像夜市大魷魚圈

另一件位於彰化八卦山「文學步道」的《彰揚舞動》，則由藝術家巫銘紘打造。外型像一隻巨型水母，夜晚燈光閃耀時更顯夢幻。有人笑稱像夜市大魷魚圈，作品其實象徵精密機械產業，運用真空成型泡殼與光影效果，展現科技與藝術的結合。

此外，還有融合水五金元素的《水水怪AquaMo》、展現紡織意象的《旅程THE JOURNEY》、以彰化花卉為主題的《Flower Garden》、呼應貿易產業的《旅程》、展現玻璃工藝的《玻光綺影》，以及凸顯磚塊產業的《磚城之旅》，以不同視角詮釋產業。

彰化、鹿港2展區 共14件作品

文化局表示，彰化與鹿港展區共十四件裝置藝術，分別在彰化火車站、彰化孔子廟、彰化縣立美術館、八卦山天空步道、桂花巷藝術村、鹿港鎮立運動場、鹿港鎮立兒童公園等地，八件彰化展區代表不同的彰化傑出產業，六件鹿港展區呼應在地的歷史人文，各具巧思。

