日月潭泳渡9/28登場 24736人參加

〔記者張協昇／南投報導〕二○二五日月潭萬人泳渡將在九月廿八日舉行，縣府昨召開記者會，宣布今年共有二萬四七三六人報名參加，包括來自三十五國的三六一名國際泳士及一三○名身障泳士共同挑戰，盼藉由泳渡活動結合觀光，行銷日月潭美麗的湖光山色，吸引更多國外遊客來南投旅遊。

今年萬人泳渡還有一項令人感動的亮點，由縣府新聞及行政處全力協拍的電影「突破：三千米的泳氣」，以七位視障泳士挑戰日月潭為題材，讓日月潭萬人泳渡首度躍上大銀幕。昨記者會播放預告片，十月三日將於全台上映。

副縣長王瑞德表示，萬人泳渡前一天，縣府也將與中華民國游泳協會合辦第十二屆日月潭公開水域游泳錦標賽，盼藉由舉辦國際游泳賽事，邀請國際菁英選手參賽，讓日月潭展現國際級能量，也將南投及台灣推向世界舞台。

此外，日月潭泳渡年齡限制為七十四歲，已七十五歲的前總統馬英九，透過主辦單位今年新推出的高齡泳者專案申請，經審核體檢等健康證明通過後，將第十二度參加泳渡，另名七十六歲民眾也通過審核，惟二人都得自行安排兩名具備救生員資格的泳客陪游。

