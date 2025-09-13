為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    日月潭泳渡9/28登場 24736人參加

    2025/09/13 05:30

    〔記者張協昇／南投報導〕二○二五日月潭萬人泳渡將在九月廿八日舉行，縣府昨召開記者會，宣布今年共有二萬四七三六人報名參加，包括來自三十五國的三六一名國際泳士及一三○名身障泳士共同挑戰，盼藉由泳渡活動結合觀光，行銷日月潭美麗的湖光山色，吸引更多國外遊客來南投旅遊。

    今年萬人泳渡還有一項令人感動的亮點，由縣府新聞及行政處全力協拍的電影「突破：三千米的泳氣」，以七位視障泳士挑戰日月潭為題材，讓日月潭萬人泳渡首度躍上大銀幕。昨記者會播放預告片，十月三日將於全台上映。

    副縣長王瑞德表示，萬人泳渡前一天，縣府也將與中華民國游泳協會合辦第十二屆日月潭公開水域游泳錦標賽，盼藉由舉辦國際游泳賽事，邀請國際菁英選手參賽，讓日月潭展現國際級能量，也將南投及台灣推向世界舞台。

    此外，日月潭泳渡年齡限制為七十四歲，已七十五歲的前總統馬英九，透過主辦單位今年新推出的高齡泳者專案申請，經審核體檢等健康證明通過後，將第十二度參加泳渡，另名七十六歲民眾也通過審核，惟二人都得自行安排兩名具備救生員資格的泳客陪游。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播