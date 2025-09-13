（台中）停車場免費改收費 民怨「看不到」公告

第二市場停車場要收費，停管處表示已多處貼公文告知。（台中市府提供）

2025/09/13 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕一位市民小銘（化名）向本報反映，一直以為新啟用的第二市場停車場尚未收費，因工作於九月四日凌晨○點多將車輛停放在該停車場，到五日上午十點三五分準備要開走，竟發現車窗已有多張停車收費單，一算竟需繳一二八○元，他不滿的表示，市府若要收費應該要在現場立告示牌及停車費率，但當天根本沒有看到，其次，公有停車場竟無收費上限，附近私有停車場都有上限規定，痛批停管處收費不當。

停管處︰現場張貼告示 會加強宣傳

中市停管處表示，第二市場停車場自今年六月二十日啟用，開放民眾免費停車至八月三十一日止，並依規定自九月一日起正式收費，臨時停車費率為每半小時二十元，採二十四小時計費方式，相關收費資訊已於七月二十一日公開上網公告，並於現場張貼告示；但會加強宣傳。

小銘表示，一直以為該停車場還未收費，他於九月四日○點多將車子停放在停車場，九月五號上午十點三十五分準備將開車離去，發現車窗上放置了多張繳費單，一算收費金額高達一二八○元，收費竟無上限，向停管處反映，回應已在網路上公告，而且在停車場內張貼很多的A4大小的公文，但這樣的公文民眾怎會去看？

停管處表示，收費問題是依據台中市《公有停車場收費自治條例》及《規費法》規定計收，並非額外收取。

