盧秀燕執政7年 大里掩埋場垃圾堆成山

2025/09/13 05:30

累積38萬噸垃圾 議員要求盧向市民道歉 環局︰SRF明年完工 朝進出平衡

〔記者蘇金鳳、蔡淑媛 ／台中報導〕民進黨中市議會黨團與環保局長陳宏益昨天到大里垃圾掩埋場現勘，黨團痛批市長盧秀燕執政七年，讓大里垃圾掩埋場至七月已累積到三八．五萬噸，成一座小山，根據統計若要完全清除，需耗費三十七億元以上，要求市府焚化爐非歲修期間，不可將垃圾再放置此處，黨團並要求陳宏益與盧秀燕要公開向市民道歉。

民進黨團︰焚化爐非歲修期垃圾不進場

對此，盧秀燕昨天被媒體詢問大里垃圾如何處理並未回應；環保局長陳宏益表示，對於大里垃圾掩埋場會加強管理，並會在大里垃圾掩埋場設置垃圾減量工程的「固體再生燃料（SRF）」，預計明年中完成，每日會有一五○噸垃圾去化處理量，會在兩年做到進出先平衡，待文山焚化爐啟用，就會大量去化。此外處理費用約四億一千餘萬元，非外界所稱三十七億元。

待文山焚化爐啟用 才能大量去化

民進黨團總召王立任、副總召張芬郁、書記長張玉嬿及李天生、江肇國、謝志忠、黃守達昨天與環保局長陳宏益到大里垃圾掩埋場現勘。

王立任不滿的表示，大里掩埋場原本就是調節用的，卻被市府用來一直堆垃圾，但盧秀燕上台七年，卻將原來暫時堆置的功能成為如同小山的垃圾場，完全失去原本設置的功能。

張芬郁痛批，至今年七月底，大里垃圾掩埋場的暫置量已達三八．五萬噸，要求環保局長承諾提出去化時間表及在焚化爐非歲修期間，垃圾不能進場，但局長不敢承諾，盧秀燕卻遲遲未對此問題表示態度，令人不滿。

江肇國表示，環保局說「固體再生燃料」完成，每天可處理一五○噸、一年達四．五萬噸，若以SRF方式處理，依照目前其他縣市經驗至少會有五成殘餘量，環保局卻未說明如何處理。

陳宏益則表示，經過SRF方式處理後，大約會有五成可作為點燃料，一半如土石、玻璃、金屬等可再處理成為資源；環保局也指出，大里掩埋場並無滿載，當焚化爐歲修結束後，即可將掩埋場中的垃圾運回焚燒，有進有出。

民進黨中市議會黨團批盧秀燕執政7年，把大里垃圾掩埋場搞成一座小山。（記者廖耀東攝）

