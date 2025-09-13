為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    高虹安畫大餅 國際展演中心停擺三年浪費錢

    新竹市國際展演中心停擺近3年又回原點，市府擬編預算自蓋。圖為國際展演中心場地現況。（記者洪美秀攝）

    新竹市國際展演中心停擺近3年又回原點，市府擬編預算自蓋。圖為國際展演中心場地現況。（記者洪美秀攝）

    2025/09/13 05:30

    一上任就解約 改開發百億商城無人問津 致原中央補助款被收回 挨批執行力不足浪費公帑

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市國際展演中心工程在高虹安市府上任後，除與原先廠商解約停工後，中央補助款也被收回，市府原改採地上權設定方向委由顧問公司規劃，但因規模是達一百億的商城開發案，難吸引大型投資集團參與，現擬由市府編經費自蓋國際展演中心；對此，市議員楊玲宜與曾資程痛批，高虹安市府惡搞城市發展，國際展演中心停擺近三年又回原點，宛如晶品城從長照再變回商場的翻版，而國民黨許明財市府時代花近十五億蓋世博台灣館蚊子館，如今高虹安市府擬再花數十億自蓋展演中心，除浪費公帑，也讓先前的規劃費打水漂。

    民進黨團批 先前的規劃費如同打水漂

    文化局原委託顧問公司規劃國際展演中心朝地上權設定方向進行民間促參開發，地上權設定的租約年限最高為七十年，預估是一百億的商城兼劇場開發案，且以展演中心土地的容積率九萬多平方公尺規畫蓋最高十四層的商城及商辦中心，但會保留公益空間如蓋建黑盒子及葡萄園等可容納近千人的展演空間。不過，此規劃案因開發投資規模龐大，難吸引民間投資，近期文化局又回原點，擬由市府編預算自蓋國際展演中心。

    市議會民進黨團批高虹安市府惡搞城市發展，國際展演中心三年來原地踏步，與晶品城草率要做長照又回歸商場的模式相同；且據悉，市府擬將已開挖的地下停車場填平後重啟規劃，等同先前的規劃費打水漂，市府執行力不足又浪費公帑，已造成城市發展停滯。

    拿新版財劃法新增統籌分配款亂花

    此外，國民黨許明財市府時代已花近十五億蓋一個用不到三年的世博台灣館後，變成全台最大捕蚊燈及負債資產，前市府林智堅將其轉型規劃為兒童探索館，高虹安上任後停擺，如今市府又打算用市款自蓋數十億的國際展演中心，批高虹安市府是拿新版財劃法新增的二一三億統籌分配款亂花。

