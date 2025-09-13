桃園推普通重機駕訓 員警事故降25％

2025/09/13 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕內政部警政署統一辦理全國員警普通重機安全駕駛訓練，期能減少員警執勤的交通事故，今年三月中旬到年底包括桃園市的各市縣警察局分六十七期執行；桃市警局交通警察大隊長李維振說，透過模擬員警平時騎車執勤、趕赴現場、追緝攔查等狀況訓練，讓身體、大腦記憶正確的騎車姿勢並保持專注，以利面臨突發危害時，在最短時間內做出正確判斷。

桃市警局二○二一年四月起，分梯辦理員警的普通重機安全駕駛訓練，委託台灣本田重機車安駕中心專業講師，教導員警在短短的機車煞車認知感應距離中，有效做到PIEV（P意識感應、I智慧判斷、E情緒激發、V意志執行），以及時閃避，經統計辦理訓練後，員警交通事故與前一年同期相較，下降廿五％，成效明顯。

結訓員警們說，騎警用普通重機趕赴現場處理案件，或支援、或尾隨攔查車輛，是外勤單位員警的執勤日常，除機車操駕技巧須加強，也應強化對道路與地形的掌握、留意周遭狀況、透過目視與耳聽察覺預判可能發生的意外情境等安全駕駛觀念，才能於執勤騎車時，即時採取防禦動作並正確反應，降低事故發生率。

