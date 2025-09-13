為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    桃捷橘線 改設復旦國小、聯新醫院站

    2025/09/13 05:30

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市「桃園捷運橘線」進入可行性研究階段，路線串聯桃園、中壢、平鎮、龍潭等行政區，其中，平鎮區原來規劃的平興國中站，經民意代表反映後，該區段將改設復旦國小站、聯新醫院站，希望能更有效串聯學校、醫療等資源。

    桃捷橘線規劃以棕線桃園巨蛋站為起點，龍潭轉運站為終點，全長約廿九．九五公里，市長張善政昨由立委呂玉玲與市議員王珮毓、舒翠玲、黃敬平、陳韋曄及捷運工程局長劉慶豐等人陪同，現勘建議站點。

    民代們建議，平鎮區原規劃平興國中站，但捷運設站應能滿足民眾的工作、就學、就醫等生活需求，希望調整為聯新醫院站，對鄰近的平興國中而言仍便利，未來還能善用一八九五乙未保台紀念公園附近規劃停車空間等；至於聯新醫院站取代平興國中站後，距離中大壢中站約一．五公里，考量周邊人口密集，環南路與廣平街口盼能增設復旦國小站。

    張善政表示，橘線平鎮段原有中大壢中、平興國中站、平鎮火車站，若將平興國中站調整為復旦國小站、聯新醫院站，對民眾而言將更方便，因此同意列為初步規劃方案；劉慶豐補充說明，由中大壢中等三站增為四站，除能縮短站距以提高公共運輸服務效能，也能串聯醫療資源與學校，服務更多民眾。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播