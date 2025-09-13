桃捷橘線 改設復旦國小、聯新醫院站

2025/09/13 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市「桃園捷運橘線」進入可行性研究階段，路線串聯桃園、中壢、平鎮、龍潭等行政區，其中，平鎮區原來規劃的平興國中站，經民意代表反映後，該區段將改設復旦國小站、聯新醫院站，希望能更有效串聯學校、醫療等資源。

桃捷橘線規劃以棕線桃園巨蛋站為起點，龍潭轉運站為終點，全長約廿九．九五公里，市長張善政昨由立委呂玉玲與市議員王珮毓、舒翠玲、黃敬平、陳韋曄及捷運工程局長劉慶豐等人陪同，現勘建議站點。

請繼續往下閱讀...

民代們建議，平鎮區原規劃平興國中站，但捷運設站應能滿足民眾的工作、就學、就醫等生活需求，希望調整為聯新醫院站，對鄰近的平興國中而言仍便利，未來還能善用一八九五乙未保台紀念公園附近規劃停車空間等；至於聯新醫院站取代平興國中站後，距離中大壢中站約一．五公里，考量周邊人口密集，環南路與廣平街口盼能增設復旦國小站。

張善政表示，橘線平鎮段原有中大壢中、平興國中站、平鎮火車站，若將平興國中站調整為復旦國小站、聯新醫院站，對民眾而言將更方便，因此同意列為初步規劃方案；劉慶豐補充說明，由中大壢中等三站增為四站，除能縮短站距以提高公共運輸服務效能，也能串聯醫療資源與學校，服務更多民眾。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法