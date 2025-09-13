桃市充電樁建置落後 交局：年底全數營運

桃園市交通局自行建置的充電樁，已於九月開始營業，圖為八德豐田停車場的充電樁。（記者謝武雄攝）

2025/09/13 05:30

規劃去年底設置快、慢充電樁858槍 至今僅完成71槍 張新福：卡在通電工程 已協調優先處理

〔記者謝武雄／桃園報導〕因應電動車日益普及的充電需求，桃園市政府交通局規劃去年底完成全市一五四處公有停車場建置快、慢充電樁八五八槍，未料進度嚴重落後，首波廿六處共七十一槍直到今年九月才營運，對此，交通局長張新福表示，充電樁均已建置完成，卡在台電工班施作量能侷限而未能通電，已和台電達成協議優先處理通電工程，年底前八五八槍會全數通電營運。

張新福說，全國各縣市充電樁設置都碰到類似的問題，尤其今年南部水災造成電力設備受損，北部地區工班幾乎都往南部支援，讓進度大受影響，桃市今年原本規劃增加二六六槍，也會等今年底充電樁全部營運後，蒐集使用者回饋與數據分析再行考量。

張提到，充電效率與充電樁功率習習相關，如果五十瓩充飽電要一小時，十瓩就要五小時，一百瓩快充只要半小時，只是停車場受限於電力契約容量，很多老舊場站只能設置慢充，未來新設停車場會考量提高契約容量，容納較多的快充，周轉率較高，可以抵上好幾個慢充。

新停車場設較多快充 提高周轉率

交通局建置充電樁八五八槍中，一八○瓩以上快充八十六槍、五十瓩以上快充二三六槍、七瓩以上慢充五三六槍；先建置的七十一槍慢充，其中七瓩十一槍、十一瓩六十槍，費率為每度九元，提供線上及線下付款方式，支援信用卡、悠遊卡、桃園市民卡與多種行動支付。

市府於公有停車場提供七瓩至二百瓩的輸出功率，其中，慢充有Type1和Type2接頭，快充則有CCS1及CCS2接頭可供選擇，搭載智慧監控與多重安全防護系統。

7至200瓩輸出功率 具多重防護系統

張新福表示，目前路外公有停車場都為交通局委外經營，業者自行設置的充電樁有四百多槍，雖然仍在使用，但考量後續維修問題，市府發包給台達電、華城電能科技負責建置與維管的充電樁完成後，現有充電樁就會退場。

