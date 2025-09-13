為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    桃市充電樁建置落後 交局：年底全數營運

    桃園市交通局自行建置的充電樁，已於九月開始營業，圖為八德豐田停車場的充電樁。（記者謝武雄攝）

    桃園市交通局自行建置的充電樁，已於九月開始營業，圖為八德豐田停車場的充電樁。（記者謝武雄攝）

    2025/09/13 05:30

    規劃去年底設置快、慢充電樁858槍 至今僅完成71槍 張新福：卡在通電工程 已協調優先處理

    〔記者謝武雄／桃園報導〕因應電動車日益普及的充電需求，桃園市政府交通局規劃去年底完成全市一五四處公有停車場建置快、慢充電樁八五八槍，未料進度嚴重落後，首波廿六處共七十一槍直到今年九月才營運，對此，交通局長張新福表示，充電樁均已建置完成，卡在台電工班施作量能侷限而未能通電，已和台電達成協議優先處理通電工程，年底前八五八槍會全數通電營運。

    張新福說，全國各縣市充電樁設置都碰到類似的問題，尤其今年南部水災造成電力設備受損，北部地區工班幾乎都往南部支援，讓進度大受影響，桃市今年原本規劃增加二六六槍，也會等今年底充電樁全部營運後，蒐集使用者回饋與數據分析再行考量。

    張提到，充電效率與充電樁功率習習相關，如果五十瓩充飽電要一小時，十瓩就要五小時，一百瓩快充只要半小時，只是停車場受限於電力契約容量，很多老舊場站只能設置慢充，未來新設停車場會考量提高契約容量，容納較多的快充，周轉率較高，可以抵上好幾個慢充。

    新停車場設較多快充 提高周轉率

    交通局建置充電樁八五八槍中，一八○瓩以上快充八十六槍、五十瓩以上快充二三六槍、七瓩以上慢充五三六槍；先建置的七十一槍慢充，其中七瓩十一槍、十一瓩六十槍，費率為每度九元，提供線上及線下付款方式，支援信用卡、悠遊卡、桃園市民卡與多種行動支付。

    市府於公有停車場提供七瓩至二百瓩的輸出功率，其中，慢充有Type1和Type2接頭，快充則有CCS1及CCS2接頭可供選擇，搭載智慧監控與多重安全防護系統。

    7至200瓩輸出功率 具多重防護系統

    張新福表示，目前路外公有停車場都為交通局委外經營，業者自行設置的充電樁有四百多槍，雖然仍在使用，但考量後續維修問題，市府發包給台達電、華城電能科技負責建置與維管的充電樁完成後，現有充電樁就會退場。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播