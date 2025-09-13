為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    公館幸福巴士 購2輛21人座新車

    2025/09/13 05:30

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕為提升交通便利性與安全品質，公路局補助苗栗縣公館鄉公所七百二十二萬元，協助鄉內幸福巴士車輛汰舊換新，新購入的兩輛廿一人座巴士，接續投入既有兩條幸福巴士路線行駛，隨招隨停、免費搭乘。另，外傳亦捷科技於縣內十二條客運路線恐將於年底停駛，公路局新竹監理所則強調，絕無此事。

    公館鄉公所原有提供社區巴士服務，在新竹區監理所、苗栗縣政府及鄉公所共同努力下，去年轉型納入公路局幸福巴士體系，惟仍沿用在地舊有車輛。今年公路局補助經費加上公所自籌一百三十九萬元，購入兩輛新車，投入既有兩條幸福巴士路線，一併於昨天辦理通車典禮。

    甲線（行修寺—大千醫院）自大坑行修寺出發，依站點沿路行駛至大千醫院，全長約十九公里。乙線（開礦村城隍宮—大千醫院）自開礦村城隍宮出發，依站點沿路行駛至大千醫院，全長約廿八公里。

    公館鄉長何在鑫感謝公路局和苗縣府協助，鄉公所考量在地居民習慣的既有路線，幸福巴士目前規劃的兩條路線，即為原社區巴士路線，採隨招隨停方式，讓鄉親外出、就學、就醫、購物都便利。

    苗12條公車路線 監理所駁停駛

    另外，新竹客運於去年退出苗栗縣十二條客運路線後，由亦捷科際接手，但地方傳出亦捷也可能在年底退出消息。新竹區監理所則強調絕無此事，也未接獲亦捷提出此訴求，但會密切關注，保障苗栗鄉親通行基本需求。

