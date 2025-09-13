為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    六國參加 口簧琴國際論壇9/26苗栗登場

    口簧琴國際論壇啟動記者會，苗栗縣泰雅族原住民表演口簧琴。（記者張勳騰攝）

    口簧琴國際論壇啟動記者會，苗栗縣泰雅族原住民表演口簧琴。（記者張勳騰攝）

    2025/09/13 05:30

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府主辦的「二○二五國際口簧琴論壇—lubuw na hma’uy舌尖上的口簧琴」，廿六日至廿八日在苗栗縣登場，將有美國等六國卅四位學者、專家、音樂家技藝傳承者參加，昨召開啟動記者會，廿七日晚將在泰雅原住民文化產業區舉辦「口簧琴之夜」國際音樂會；縣長鍾東錦指出，此次論壇從苗栗出發，盼透過對話、研究與演繹，共同探討口簧琴在民族性、教育場域、文化治理與永續發展中的角色，讓世界最小的樂器，奏響最大的國際舞台。

    探討世界最小樂器 在民族、文化中角色

    苗縣府原住民族及族群發展處長盧曉玲指出，口簧琴（Lubuw），是全球最古老且分布最廣的樂器之一，橫跨亞洲、歐洲、大洋洲與美洲，在不同民族的文化語境中，它不僅是音樂或聲音的媒介，更承載了文化記憶、身分認同與精神性。雖然聲響細微，卻以獨特的共振串聯跨地域、跨世代的文化想像。

    此次論壇以苗栗為起點，廿六日將在國立聯合大學八甲校區國際會議中心登場，以「共振．脈動」為主題，將有台灣、印尼峇里島、爪哇、菲律賓、馬來西亞、越南、美國等六國家卅四位學者、音樂家與文化工作者、技藝傳承者與會，廿八日也安排與會人士至泰安鄉部落參訪交流。

    鍾東錦表示，盼透過論壇開啟跨越國界的文化連結與深度對話，傳承發揚泰雅族傳統文化，由於過去工藝沒有這麼強，製造的口簧琴音量較小，希望專家、樂器公司協助設計、改良口簧琴，製造得更精緻，讓人更有共鳴，並進一步推廣至原住民各族群。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播