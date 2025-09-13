六國參加 口簧琴國際論壇9/26苗栗登場

口簧琴國際論壇啟動記者會，苗栗縣泰雅族原住民表演口簧琴。（記者張勳騰攝）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府主辦的「二○二五國際口簧琴論壇—lubuw na hma’uy舌尖上的口簧琴」，廿六日至廿八日在苗栗縣登場，將有美國等六國卅四位學者、專家、音樂家技藝傳承者參加，昨召開啟動記者會，廿七日晚將在泰雅原住民文化產業區舉辦「口簧琴之夜」國際音樂會；縣長鍾東錦指出，此次論壇從苗栗出發，盼透過對話、研究與演繹，共同探討口簧琴在民族性、教育場域、文化治理與永續發展中的角色，讓世界最小的樂器，奏響最大的國際舞台。

探討世界最小樂器 在民族、文化中角色

苗縣府原住民族及族群發展處長盧曉玲指出，口簧琴（Lubuw），是全球最古老且分布最廣的樂器之一，橫跨亞洲、歐洲、大洋洲與美洲，在不同民族的文化語境中，它不僅是音樂或聲音的媒介，更承載了文化記憶、身分認同與精神性。雖然聲響細微，卻以獨特的共振串聯跨地域、跨世代的文化想像。

此次論壇以苗栗為起點，廿六日將在國立聯合大學八甲校區國際會議中心登場，以「共振．脈動」為主題，將有台灣、印尼峇里島、爪哇、菲律賓、馬來西亞、越南、美國等六國家卅四位學者、音樂家與文化工作者、技藝傳承者與會，廿八日也安排與會人士至泰安鄉部落參訪交流。

鍾東錦表示，盼透過論壇開啟跨越國界的文化連結與深度對話，傳承發揚泰雅族傳統文化，由於過去工藝沒有這麼強，製造的口簧琴音量較小，希望專家、樂器公司協助設計、改良口簧琴，製造得更精緻，讓人更有共鳴，並進一步推廣至原住民各族群。

