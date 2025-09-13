冬遊澎湖發500元消費券 11月上路

冬遊澎湖消費券11月上路，澎湖縣長陳光復（前排中）下達全民作戰令。（記者劉禹慶攝）

2025/09/13 05:30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府十一月起推出冬遊澎湖消費券，昨天在海洋地質公園中心舉行說明會，縣長陳光復攜手食、宿、遊、購、行等產業代表出席，期盼凝聚公私協力，掀起冬季旅遊新熱潮。

須入住合法旅宿至少一晚

冬遊澎湖消費券自今年十一月一日至明年一月三十一日，凡非澎湖籍旅客，只要於活動期間入境澎湖並入住合法旅宿至少一晚，即可憑入境登機證或船票紙本正本、身分證明及住宿證明，領取總額五百元消費券（五張，每張一百元），兌換完即止。消費券可於島上食宿吃喝消費抵用，使用期限至明年二月六日止。

消費券兌換地點包括海洋地質公園中心旅遊資訊站、縣府大門警衛室、篤行十村雨生館資訊站，以及望安、七美兩鄉服務據點。活動期間，龍門閉鎖陣地、生活博物館、西嶼彈藥本庫、金龜頭砲台、洪根深美術館、開拓館、海洋資源館、第一賓館、小門地質館九大文化場館，全面免費開放，並提供「澎湖好行」北環、湖西、澎南三路線及公車免費搭乘，讓遊客以更輕鬆的方式暢遊各景點。

此外，澎湖縣政府還規劃一系列冬季特色活動，包括大行軍挑戰、媽宮城區文旅走讀、篤行文化音樂時光，以及南寮、成功社區結合在地美食的小旅行，帶領遊客深入體驗澎湖文化魅力。

