大樹棒壘球場殘破 民代盼運動部改善

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市大樹棒壘球場位於高屏溪行水區內，設備建置受到限制，歷經颱風及豪雨，設備殘破不堪，中山工商棒球隊在此克難苦練，仍拿下兩屆全國乙組軟式棒球冠軍，市議員黃飛鳳建議比照新北市光復棒壘球場的模式更新設備，盼運動部能伸出援手。

目前的大樹棒壘球場滿地積水、雜草叢生、設施破損，教練們得一邊割草、一邊帶隊，而設備老舊、球網傾倒，不過仍有球隊迄今仍在克難的環境揮汗苦練，屢屢奪金。

黃飛鳳曾於八月一日邀集市議會小組、運發局、水利局及棒球委員會主委蔡昌達等單位會勘，如今運動部掛牌成立，她準備向運動部爭取改善經費。

黃飛鳳指出，大樹棒壘球場位於行水區內，受到地上物不得超過五十公分的限制，球場無法建置大型設施，建議參考新北市光復棒壘球場模式，例如只設置球網、休息區基樁，汛期或颱風來臨時先行拆除網子、座椅等，以不影響排水為原則。

中山工商棒球隊曾在高中軟式棒球聯賽全國決賽拿下二連霸，也在高雄市學生棒球交流賽勇奪高中軟式組取得三連霸。中山工商表示，球場因連續受幾個颱風影響而損壞，以致幾乎中斷訓練，目前在高市府協助下，分別在小港大坪頂及大樹濕地球場借用場地練球。

