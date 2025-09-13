高雄蓮池潭環境營造 月底前完工

蓮池潭酷似宮崎駿動畫的「天空之城樹」奇景，也順應民意保留。（記者葛祐豪攝）

2025/09/13 05:30

蓮潭物產館已評選出最優申請廠商 明年下半年對外營運

〔記者葛祐豪／高雄報導〕為改造老字號的高雄蓮池潭風景區，高市府兩路並進，蓮池潭環境營造工程將於月底前完工，遊客環湖更安全順暢；閒置一年半的蓮潭物產館，則已評選出最優申請廠商，預計明年下半年對外營運。

請繼續往下閱讀...

上半年遊客人次 較去年成長21％

總面積達六十五公頃的蓮池潭，自龍虎塔改建完成後，遊客逐漸回籠，今年上半年遊客達二九七．三萬人次，較去年同期成長廿一％。

歷經風雨侵襲 棧道木板腐朽

不過，蓮池潭沿線幾處賞景及水岸遊憩空間，因年代久遠，歷經風雨侵襲，棧道面材木板及底部結構構件已部分腐朽損壞，影響遊客行走安全；啟明堂烏龜池及販賣部則是環潭自行車動線及無障礙友善動線的斷點，導致行人及自行車須繞經馬路與汽機車爭道。

補助4200萬 更換硬式鋪面

市府爭取交通部觀光署補助四二○○萬元，進行蓮池潭風景區環境營造工程，更換為硬式鋪面，提升通行安全，目前工程進度已達九十五％，預計月底前完工，因樹根裸露酷似宮崎駿動畫的「天空之城樹」奇景，也順應民意保留；另全區步道及自行車道沿線多處夜間照明不足、過於老舊，也一併改善。

此外，蓮潭物產館去年三月底結束實體賣場，轉型線上商城，已閒置一年半。觀光局今年五月公開招商，有兩家廠商投標，七月中旬召開評選會議後，評選出最優申請廠商，並取得優先議約權，目前已進入議約及決標等程序，預計今年底前，可完成簽約及場地點交。

觀光局指出，後續由得標廠商進行規劃，預計明年下半年正式對外營運，提供多元觀光旅遊服務，進一步提升蓮池潭風景區整體吸引力。附近商家表示，蓮池潭是日、韓及東南亞旅客相當喜歡的景點，龍虎塔更是國家級地標，但以往旅客停留時間較短，期盼改造後能吸引更多國內外遊客。

蓮池潭環境營造工程即將完工，傍晚時分騎車或散步相當愜意。（記者葛祐豪攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法