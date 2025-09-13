為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台積電供應鏈將進駐 屏東加快建設

    屏科實驗中學也正在興建中。（記者葉永騫攝）

    屏科實驗中學也正在興建中。（記者葉永騫攝）

    2025/09/13 05:30

    拓建8條道路、國際棒球場 屏東實驗中學興建中

    〔記者葉永騫／屏東報導〕台灣首座半導體供應鏈專區落腳屏東科學園區，預計明年下半年動工，屏東縣政府為配合產業發展，已加快道路的開闢，國際棒球場、屏東實驗中等學校也進行興建及招生，人才的培育也與學校結合，做好與產業連接的準備。

    供應鏈專區 已10家廠商承諾進駐

    台積電副總經理莊子壽十一日表示，屏東半導體供應鏈園區是台灣第一個以建設晶圓廠廠房及設施為核心的產業聚落，國科會南科管理局長鄭秀絨說，專區落腳屏東科學園區西側，約二十八公頃，已有十家供應鏈廠商承諾進駐，預計明年下半年動工，預定二○二七年第二季完成；台積電也會興建辦公大樓，作為檢驗測試、製程改善等使用，並協助供應鏈技術創新及提升。

    規劃高屏二快 執行高鐵連接屏東

    屏東縣政府為了配合台積電產業鏈廠商進駐，在屏東科學園區的高鐵特區規劃新闢、拓建八條道路，都已經在完成發包，預計明、後年陸續完工，除了在道路交通進行拓寬、新增，高屏二快也在規劃，讓貨物能夠很快速連接到高速公路及港口，高鐵連接到屏東也正在執行中。

    至於屏科實驗中學也開始興建及招生，一期校舍，預計明年七月可以進駐使用，並且與屏東大學、屏科大學等學校合作，培養半導體相關人才，並且長期深耕科技教育，從國中、國小就開始培育人才。

    另外，附近的國際棒球場已在施工中，預計二○二七完工，整體的進度都加快進行中，希望提供園區更好、更舒適的生活教育環境。

    台灣首座半導體供應鏈專區落腳屏東科學園區，目前正大興土木。（記者葉永騫攝）

    台灣首座半導體供應鏈專區落腳屏東科學園區，目前正大興土木。（記者葉永騫攝）

