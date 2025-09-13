為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    台東設風電機組 藍綠發聲明反對

    2025/09/13 05:30

    〔記者劉人瑋／台東報導〕台亞風能公司計畫在台東海岸線、南迴設立風力發電機組，目前仍在進行環評階段並蒐集民意、舉行說明會，但從南到北多數受到民眾反彈，昨立委、地方民代不分藍綠皆在台東縣府共發聲明反風電，目的是要更確定廠商能及早放棄開發，其中立委陳瑩也轉達總統賴清德態度，「總統與我們站在一起，希望充分表達反對意見」。

    縣長饒慶鈴、立委黃建賓、陳瑩及莊瑞雄代表與三十多名自救會成員聯合發表聲明反對風電，來自長濱鄉的僅那鹿角頭目萬富求，就在會議室內進行祈福，對著山、海及祖靈祈求保護族人世代賴以為生的家鄉，不再因風電讓族部有衝突。

    饒慶鈴說，台中的燃媒發電，以及太陽能板、海岸上矗立的風力發電機組都是錯誤的能源政策，台東最適合的是地熱與小水力發電，「不是風電不好，是台東直面颱風不適合」。

    立委陳瑩今年五月就帶環境部長彭啟明到長濱鄉，彭當時表示不鼓勵也不支持，將會嚴格審查，同時肯定自救會的力量。她更表示，因風電問題曾與賴總統會面並尋求支持，總統聽聞地方心聲後也表示與地方同一陣線。

