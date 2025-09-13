中秋限定 新北六處河濱公園指定區 開放烤肉

中秋節連假，新北市高灘處開放6處河濱公園指定區域可烤肉。（資料照）

2025/09/13 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕中秋節將至，新北市高灘地工程管理處公布，除了鹿角溪原住民主題部落公園為全年皆可烤肉外，中秋節新北市也提供六處河濱公園橋下空間增設臨時烤肉區，於十月四至六日每日上午十點至晚間十點開放烤肉。

10月4至6日 上午10點至晚間10點

高灘處長黃裕斌表示，今年河濱開放烤肉地點，除了樹林區鹿角溪原住民主題部落公園外，河濱公園橋下增加三重區中山橋原住民族主題園區、八里區八里文化公園、新店區陽光橋下右岸萊茵公園、板橋區光復橋下賞鳥河濱公園，與永和區福和橋下永和公園等六處，中秋連假期間十月四至六日共三天，上午十點至晚間十點開放烤肉野炊，其餘河濱全區禁止烤肉。

中秋佳節家人親友團聚賞月，可就近相約到鄰近的河濱公園賞月遊憩，三重新北大都會公園熊猴森樂園共融遊樂場、八里城市沙雕展「數碼寶貝」及河濱五大景觀橋（陽光、新月、星光、辰光、龍窯），新月橋更有超萌巨型「兔兔Q」氣偶，還能順遊「新北濕地藝術季」，來場生態與人文的饗宴。

黃裕斌說，開放區域取得水源不易，建議民眾可在家中先清洗食材，並攜帶可重複使用餐具。

