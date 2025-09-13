為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    紓解需求 三蘆地區5停車場明年完工

    2025/09/13 05:30

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市三重、蘆洲區等地區人口稠密，汽機車位一位難求，市府目前有十一處停車場正在闢建中，有八處集中在三蘆地區，其中三重興華公園地下停車場、玫瑰立體停車場、信義公園地下停車場、蘆洲長安機械停車場改建案、湧蓮寺慈善公益大樓附設停車場等五處，將於明年完工，總計可提供一三○九格汽車位，五七○格機車位。

    三重區另有預計明年底完工的市府第二行政中心，該案附設停車場，交通局停車管理科長吳清哲指出，預計可與二辦同步啟用。三重區還有預計二○二九年完工的三重段社宅也附設停車場。

    交通局指出，興華公園案基地鄰近捷運三重站、菜寮站與許多老舊公寓，缺乏停車空間；玫瑰案共構大樓將整合停車場、派出所與市民活動中心；信義公園案基地緊鄰三和夜市與許多老舊住宅，當地缺乏路外停車場，興建停車場紓解停車需求。

    蘆洲區則有長安機械停車場現正改建，還有正在興建的湧蓮寺大樓有附設停車場。另外，蘆洲光華段社宅共構地下停車場，預計二○二九年完工。

    交通局指出，興建中停車場還有預計明年完工的板橋區信義國小地下停車場、永和區永平國小地下停車場；泰山區義學國中地下停車場預計二○二七年完工。

    此外，五股區洲子洋重劃區人口成長，十五日起將由三重客運試辦「六四○A」公車路線，每日六班次繞駛洲子洋地區，試辦三個月持續蒐集民意，六四○A路線是從原六四○路線「五股─台大醫院」新增班次，於洲子洋地區設有十處停靠站。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播