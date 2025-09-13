紓解需求 三蘆地區5停車場明年完工

2025/09/13 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市三重、蘆洲區等地區人口稠密，汽機車位一位難求，市府目前有十一處停車場正在闢建中，有八處集中在三蘆地區，其中三重興華公園地下停車場、玫瑰立體停車場、信義公園地下停車場、蘆洲長安機械停車場改建案、湧蓮寺慈善公益大樓附設停車場等五處，將於明年完工，總計可提供一三○九格汽車位，五七○格機車位。

三重區另有預計明年底完工的市府第二行政中心，該案附設停車場，交通局停車管理科長吳清哲指出，預計可與二辦同步啟用。三重區還有預計二○二九年完工的三重段社宅也附設停車場。

交通局指出，興華公園案基地鄰近捷運三重站、菜寮站與許多老舊公寓，缺乏停車空間；玫瑰案共構大樓將整合停車場、派出所與市民活動中心；信義公園案基地緊鄰三和夜市與許多老舊住宅，當地缺乏路外停車場，興建停車場紓解停車需求。

蘆洲區則有長安機械停車場現正改建，還有正在興建的湧蓮寺大樓有附設停車場。另外，蘆洲光華段社宅共構地下停車場，預計二○二九年完工。

交通局指出，興建中停車場還有預計明年完工的板橋區信義國小地下停車場、永和區永平國小地下停車場；泰山區義學國中地下停車場預計二○二七年完工。

此外，五股區洲子洋重劃區人口成長，十五日起將由三重客運試辦「六四○A」公車路線，每日六班次繞駛洲子洋地區，試辦三個月持續蒐集民意，六四○A路線是從原六四○路線「五股─台大醫院」新增班次，於洲子洋地區設有十處停靠站。

