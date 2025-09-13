為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    獲里環境認證 淡水油車、新店玫瑰里 環保五星級

    淡水區油車里長唐儷樺（右）與新店區玫瑰里長施天賜（左），獲里環境認證表揚。（記者翁聿煌攝）

    2025/09/13 05:30

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市自二○一三年起推動「里環境認證制度」，並且每年舉辦績優選拔，激勵各里營造獨特環保特色，今年淡水區油車里長唐儷樺獨具巧思，在市民活動中心圍牆下種植綠色植栽及杜鵑花，新店區玫瑰里在資源回收表現亮眼，還設置小家電維修站，資源循環利用，兩里均獲得五星級榮耀。

    市長侯友宜昨出席「里環境認證」頒獎典禮，感謝里長帶領環保志工的付出與努力，打造美麗乾淨的城市風貌。

    今年淡水區油車里和新店區玫瑰里表現出色，油車里長唐儷樺獨具巧思，在油車市民活動中心圍牆下種植綠色植栽及杜鵑花，讓水泥牆邊增添綠意盎然，更運用周邊空間種植蔬菜、香草植物，使用雨撲滿回收雨水澆灌，並設有環境教育解說牌，十多年來環保志工認養、不間斷維護市民農園，讓里內增添休閒娛樂好去處。

    新店區玫瑰里長施天賜二○一一年開設黃金資源回收站，每月第一週及第三週的星期三營運，每月回收量約四千公斤。志工夥伴協助分類、環保用品兌換、資收量申報及變賣所得運用公開，並推廣二手物交換修繕觀念，在活動中心設置小家電維修站，由電器修繕達人區先生定期免費修理家電，讓資源循環再利用。

