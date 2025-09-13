關稅衝擊 賴清德：180億挺漁民

全國漁民節登場，總統賴清德表揚12位模範漁民，年齡層從35歲至70歲，其中包括3位女性漁民，展現漁業的多樣化與包容性。（記者羅國嘉攝）

2025/09/13 05:30

提供保險與補助、開拓國際市場、爭取鮪魚漁獲量配額 推動漁業轉型

〔記者羅國嘉／新北報導〕總統賴清德昨出席全國漁民節時表示，政府已提出「一八○億元農漁產業支持方案」，應對美國對等關稅可能帶來的衝擊，身為總統一定跟漁民站在一起，推動漁業永續轉型。

賴清德致詞時指出，他在萬里成長，有東澳、萬里、龜吼、野柳等四個漁港，所以對漁民辛勤生活感同身受，並代表國家向所有漁民致謝與祝福。

提3項漁業政策 和漁民站在一起

賴清德提出三項漁業政策，以「三保一金」制度提供保險與補助，讓漁民出海更有保障；持續開拓國際市場，包括台灣養殖的龍虎斑成功打入日本市場，今年預計出口三噸；爭取國際組織同意，印度洋大目鮪魚漁獲量配額增加十五％，也就是一七二四噸。賴清德指出，面對美國對等關稅可能帶來的衝擊，政府已編列一八○億元預算支援受影響漁民，並將與各漁會及立委合作，確保資源用於減輕漁民負擔，並強調，身為總統一定跟漁民站在一起。

全國漁民節 表揚37位漁民

新北淡水區漁會承辦的全國漁民節，昨天在淡水漁人碼頭登場，賴清德與新北市長侯友宜等人出席，表揚共卅七位漁民，其中十二位模範漁民，包含魷秋公會陳皇誠、淡水區漁會李明樺、蘇澳區漁會陳正文、東港區漁會黃嘉正、基隆區漁會林宏達、枋寮區漁會賴瑞隆、養殖漁業發展協會劉柏君、彌陀區漁會蔡聖倫、永安區漁會鄭志強、澎湖區漁會李美金、彰化區漁會陳惠貞、瑞芳區漁會余孟怡等。

獲模範漁民的鄭瑞隆為照顧高齡父母返鄉接手漁業，推動產銷履歷，並取得全國首張農產品加工廠登記證（水產類），建構穩定供應鏈；澎湖的李美金則以六十年海女經驗傳承潮間帶智慧，不管春夏秋冬都守護海洋文化；瑞芳區余孟怡以「鼻頭漁港散步地圖」推廣觀光，並舉辦超過三百場淨灘、海保講座。

今年典禮設立「模範外籍船員獎」，來自印尼籍的阿龍來台十三年，擔任船員班長，積極協助港區事務與跨文化溝通，並曾英勇救起落海釣客；而另一名阿利也是印尼籍漁民，來台十七年，投入漁業公會與社群組織，在颱風侵襲後協助南方澳重建。

