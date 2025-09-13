為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    宜蘭養豬專區設置困難 擬向外契作

    2025/09/13 05:30

    〔記者游明金／宜蘭報導〕國內豬源短缺，宜蘭豬源有半數以上仰賴外縣市供應，經常調不到豬，導致市場缺貨，宜蘭縣「養豬專區」的設置再度引起關切；不過，宜蘭縣政府坦言，「養豬專區」是嫌惡設施，尋找地點有困難，未來將朝優化現有養豬場、與外縣市豬場簽訂「契作」，以及在花蓮養豬專區設置「宜蘭場」等三個方向努力。

    宜蘭縣每天毛豬需求量約四百到五百頭，半數以上仰賴外縣市供應，以中南部養豬場為主；但前陣子，因小豬罹患下痢病大量暴斃，丹娜絲颱風也帶來慘重災情，缺豬情況雪上加霜，最快要等到今年底才能恢復產能。

    宜蘭縣設置「養豬專區」討論多年，始終沒有著落；縣府農業處長李新泰說，宜縣目前有八十六戶養豬戶，在養量約四萬八千頭，每天供應市場二百多頭，無法滿足消費需求，但養豬專區設置地點評估多年，都遭到地方反對，設置專區有實際困難。

    李新泰指出，其實養豬技術愈來愈科技化、現代化，負壓、水簾與高床式等養殖，都能減少惡臭，縣府將分三階段努力，優化現有養豬場，找一至二場示範推廣，改養設備提高在養量。其次，與外縣市豬農「契作」，把豬源優先提供宜蘭。

    另，目前只有花蓮設有養豬專區，縣府也將協調在區內設置「宜蘭場」，直接供應給宜蘭市場。

