    首頁　>　生活

    民雄大士爺祭 今文隆橋下放水燈

    民雄大士爺祭開光後展開為期3天的活動。（記者蔡宗勳攝）

    2025/09/13 05:30

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣「民雄大士爺祭」昨（農曆七月二十一日）清晨舉辦開光祈福團拜，展開為期三天的祭典，大士爺廟董事長周漳炎說，今天傍晚將在文隆橋下舉行放水燈法會，明晚壓軸的「恭迎大士爺升天祈福大典」，大士爺會為眾人帶走災厄，邀請民眾來祈福、求平安。

    升天祈福大典 明晚壓軸登場

    相傳清代乾隆年間起，當地鄉親每年農曆七月供奉大士爺紙糊神像，誦經三天超度孤魂，於農曆七月二十一日至二十三日連續三天舉辦「民雄大士爺祭」祭禮，已延續數百年，與「基隆中元祭典」、「屏東恆春搶孤」、「宜蘭頭城搶孤」並列台灣農曆七月四大祭典。

    周漳炎與副縣長劉培東、立委蔡易餘、陳冠廷等昨依循古禮進行團拜，祈求觀音大士和諸聖神佛庇佑；劉培東表示，民雄大士爺祭歷史悠久，透過祈福團拜讓眾人平安度過感恩慈悲月，歡迎全國各地到民雄見證最在地、最特別的祭典。

    民間流傳大士爺為讓信眾撐傘遮蔽鬼魂，祭典期間下雨機率高，因此有許多販售雨傘的攤販，加上下雨時民眾撐傘畫面，大士爺祭也被稱為「雨傘節」。

    民雄日式招待所文創園區配合大士爺祭，昨起至明天在日式招待所及民權路封街舉行「民雄夏日和風祭」，以「傘」為意象打造傘之廊道，設有祭典遊戲區、大士爺童趣文化展及親子手作體驗，邀請街頭藝人表演。

    嘉義縣民雄大士爺祭進行祈福團拜。（記者蔡宗勳攝）

