林內搶水節 學童扛籠仔笱泥田競速

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣林內鄉民早年為灌溉農田，自製「籠仔笱」引濁水溪水灌溉，逐漸發展出搶水文化，為傳承這項逐漸消逝的傳統，林內教芋部昨、今兩日舉辦搶水節活動。主辦單位表示，除了有重頭戲搶水競賽外，更有芋頭料理品嘗，歡迎大小朋友參與。

搶水競賽昨日下午由國小組競賽率先開跑，學童扛著籠仔笱一邊喊著口令，一邊在泥田中競速，有小朋友腳步踉蹌跌入泥田中，加油聲不絕於耳。有學生表示，第一次扛籠仔笱搶水很好玩，也能感受到先人的辛勞。

林內教芋部負責人林建安表示，籠仔笱是濁水溪沿岸早期農民攔水導流的工具，為了攔阻濁水溪水灌溉，都會利用桂竹、石塊、甘蔗葉等材料製作籠仔笱，若洪水沖損籠仔笱，就必須重新安置，形成當地特殊的「搶水」文化。

林建安指出，隨著水利設施現代化，搶水文化逐漸消失，不過承載合作精神與農村智慧，至今仍具珍貴價值，舉辦搶水節活動，盼讓民眾體驗先民向濁水溪搶水的辛勞與智慧。今天還有國、高中組搶水競賽，限量手工籠仔笱DIY體驗，結束後還能吃到免費芋頭料理，參與活動的民眾凡在市集消費滿五十元，也可以換到料理品嘗券。

