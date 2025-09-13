為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    林內搶水節 學童扛籠仔笱泥田競速

    2025/09/13 05:30

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣林內鄉民早年為灌溉農田，自製「籠仔笱」引濁水溪水灌溉，逐漸發展出搶水文化，為傳承這項逐漸消逝的傳統，林內教芋部昨、今兩日舉辦搶水節活動。主辦單位表示，除了有重頭戲搶水競賽外，更有芋頭料理品嘗，歡迎大小朋友參與。

    搶水競賽昨日下午由國小組競賽率先開跑，學童扛著籠仔笱一邊喊著口令，一邊在泥田中競速，有小朋友腳步踉蹌跌入泥田中，加油聲不絕於耳。有學生表示，第一次扛籠仔笱搶水很好玩，也能感受到先人的辛勞。

    林內教芋部負責人林建安表示，籠仔笱是濁水溪沿岸早期農民攔水導流的工具，為了攔阻濁水溪水灌溉，都會利用桂竹、石塊、甘蔗葉等材料製作籠仔笱，若洪水沖損籠仔笱，就必須重新安置，形成當地特殊的「搶水」文化。

    林建安指出，隨著水利設施現代化，搶水文化逐漸消失，不過承載合作精神與農村智慧，至今仍具珍貴價值，舉辦搶水節活動，盼讓民眾體驗先民向濁水溪搶水的辛勞與智慧。今天還有國、高中組搶水競賽，限量手工籠仔笱DIY體驗，結束後還能吃到免費芋頭料理，參與活動的民眾凡在市集消費滿五十元，也可以換到料理品嘗券。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播