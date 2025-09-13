麥寮貨櫃市集區 將轉型客運轉運站

雲林縣府將把麥寮鄉貨櫃市集轉型興建為麥寮轉運站。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣麥寮鄉人口近五萬人，每週將近五百車次公車運轉，但多數站點位於街區道路，影響當地交通。縣府交通工務局將規畫設置客運轉運站，目前已與鄉公所達成共識，將把貨櫃市集區轉型為客運轉運站，預計後年完工啟用。地方民眾表示「樂觀其成」。

預計明年底前發包 後年啟用

交工局統計，麥寮鄉內包含統聯客運、日統客運、台西客運、員林客運、嘉義客運等，起始站點多數集中在自強路、光復路等街區內，但大多道路路寬僅約十米，每次公車一停靠就可能占據車道、影響交通，因此縣府規畫設置客運轉運站。

交工局長汪令堯表示，麥寮鄉公所原規畫在麥寮社教園區旁設置轉運站，但考量鄰近圖書館，恐影響民眾閱覽環境，與鄉公所開會討論達成共識，將把轉運站設在貨櫃市集，初步規劃設三個月台、一個後備月台，總經費兩千九百多萬元，將先向中央爭取規劃經費，預計明年底前發包，最快有望在後年啟用。

吳姓鄉民認為，當地各公車的乘車點散落在各處，想從公路客運轉乘國道客運，需多一段距離，恐有安全疑慮，加上貨櫃市集已荒廢多年，如能轉型為轉運站，也可整合鄉內候車點，更加便民。

鄉長建議規畫共享單車站點

鄉長許忠富指出，已逐步將貨櫃市集拆除，先轉型為停車場，未來將配合縣府規畫增設轉運站，期待轉運站能為麥寮公共運輸不足得到解方，未來舉辦活動若有接駁車也能就近停靠，也會建議轉運站要規畫共享單車站點，方便遊客走訪。

雲林縣政府規劃將把麥寮貨櫃市集轉型為轉運站。（雲林縣政府提供）

