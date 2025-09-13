為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    梵谷啟發藝術魂 88歲素人畫家作品滿屋

    八十八歲的素人畫家「葉蘭素人」熱愛繪畫，老家牆壁上也有她的作品。（記者劉婉君攝）

    八十八歲的素人畫家「葉蘭素人」熱愛繪畫，老家牆壁上也有她的作品。（記者劉婉君攝）

    2025/09/13 05:30

    〔記者劉婉君／台南報導〕大內區八十八歲「葉蘭素人」葉徐秀蘭，十七年前因喪偶一度覺得人生了無生趣，卻在看了梵谷畫展後，點燃她心中的藝術魂，自學成為素人畫家，用創作填滿老家的外牆和所有房間的牆壁，迄今仍創作不輟，她說，「畫圖時不會胡思亂想，很快樂！」

    葉徐秀蘭本名徐汝動，開始作畫後，她為自己取名「葉蘭素人」，從大內酪梨、疊彩山、南瀛天文館，到各式花草植物、動物等，都是她的繪畫題材，使用色筆、油漆就能創作，她說，「我沒學過畫畫，想到什麼就畫什麼」。

    葉蘭素人說，七十一歲喪偶時心情低落，有次女兒帶她去參觀梵谷的畫展，看到梵谷名畫《向日葵》後相當驚艷，決定也來畫圖，一畫就停不下來，至今十七年。

    走進葉蘭素人的住家，牆上掛了許多畫作，都是她的作品，每張作品上都留下創作的日期，而她的老家更是從外牆、階梯、大門，到三合院的屋內屋外，牆壁上、門上都是她的彩繪作品，整個空間就像是她的個人畫展，好客的她也樂於分享自己的創作，導覽過程笑聲不斷，彩繪精彩人生。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播