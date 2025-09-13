梵谷啟發藝術魂 88歲素人畫家作品滿屋

八十八歲的素人畫家「葉蘭素人」熱愛繪畫，老家牆壁上也有她的作品。（記者劉婉君攝）

2025/09/13 05:30

〔記者劉婉君／台南報導〕大內區八十八歲「葉蘭素人」葉徐秀蘭，十七年前因喪偶一度覺得人生了無生趣，卻在看了梵谷畫展後，點燃她心中的藝術魂，自學成為素人畫家，用創作填滿老家的外牆和所有房間的牆壁，迄今仍創作不輟，她說，「畫圖時不會胡思亂想，很快樂！」

葉徐秀蘭本名徐汝動，開始作畫後，她為自己取名「葉蘭素人」，從大內酪梨、疊彩山、南瀛天文館，到各式花草植物、動物等，都是她的繪畫題材，使用色筆、油漆就能創作，她說，「我沒學過畫畫，想到什麼就畫什麼」。

葉蘭素人說，七十一歲喪偶時心情低落，有次女兒帶她去參觀梵谷的畫展，看到梵谷名畫《向日葵》後相當驚艷，決定也來畫圖，一畫就停不下來，至今十七年。

走進葉蘭素人的住家，牆上掛了許多畫作，都是她的作品，每張作品上都留下創作的日期，而她的老家更是從外牆、階梯、大門，到三合院的屋內屋外，牆壁上、門上都是她的彩繪作品，整個空間就像是她的個人畫展，好客的她也樂於分享自己的創作，導覽過程笑聲不斷，彩繪精彩人生。

