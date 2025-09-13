「卡比胖拉」現身安平 台南萌翻天

「卡比胖拉」夜間夢幻風情。（南市觀旅局提供）

12米高巨型水豚氣偶 白天呆萌夜晚燈光秀 漁人碼頭體驗超療癒

〔記者洪瑞琴／台南報導〕療癒系超人氣角色「卡比胖拉」現身台南！「卡比胖拉出沒注意！台南萌翻天」活動，今天起至十月十九日在安平漁人碼頭登場，橫跨六個週末與三個連假，將掀起一波「萌經濟」熱潮！

台南市長黃偉哲昨為活動開幕，他說，本土IP「卡比胖拉」首次亮相台南，展期結束後還會繼續留在城市，成為長期陪伴大小朋友的快樂象徵與專屬新地標。

還有兩座中型＋50隻紙雕裝置登陸

展場設置十二公尺高的巨型水豚水上氣偶「卡比胖拉」，慵懶泡湯造型，手抱在地特產「青皮椪柑」，搭配周邊水域，萌感爆棚。入夜後更精彩，隨著音樂與燈光變化，泡湯情境的燈光秀夢幻登場，平日晚上六點至八點、假日則延至晚上九點，每半小時演出一次，每次約三分鐘，讓遊客沉浸在卡比胖拉的萌系世界，感受超療癒。

現場還有兩座五米高的中型陸上氣偶，頭頂台南夏日芒果、懷抱擔仔麵，以及五十隻可愛紙雕裝置，彷彿卡比胖拉大舉「登陸」，親子同遊、拍照打卡都超適合。邀請民眾趁連假來台南賞玩，一邊欣賞萌趣卡比胖拉，一邊體驗安平水上觀光、美食、文化與宗教景點的多元魅力。

出示合影照片可享住房或餐食優惠

活動還開發專屬文創商品，並有假日市集（每個週末及國定假日），集結在地小吃與創意商品，讓民眾在欣賞卡比胖拉之餘，也能享受逛街購物與美食樂趣。此外，也與台南在地旅宿、餐飲及伴手禮業者合作，遊客只要出示與卡比胖拉合影的照片，即可享住房或餐食優惠（實際內容依各業者公告為主）。

台南市觀旅局表示，安平漁人碼頭不僅是賞夕陽、浪漫運河遊船的絕佳去處，也能讓遊客從白天到黑夜盡情享受悠閒氛圍。遊客還可順遊安平老街、安平古堡、安平樹屋、億載金城、「大魚的祝福」及安平定情碼頭德陽艦園區等知名景點。活動詳情可查詢台南旅遊官網或台南旅遊Fb粉絲團。

「卡比胖拉出沒注意！台南萌翻天」活動，昨在安平漁人碼頭開幕。（記者洪瑞琴攝）

