破8.3萬件 北市違章建築竟越拆越多

〔記者甘孟霖／台北報導〕北市建築管理工程處查報違章建築，不過審計報告指出，各年度實際處理件數不及查報件數，二○二一至二○二四年逐年增加，累計八萬三四四四件未拆除，另火災違建案件五十四件未結案。建管處坦言，目前每兩行政區分配平均兩位小隊長，人力明顯不足，且小隊長工作壓力大，流動率高，今年六月起已提高薪資待遇，盼減少人員流動影響拆除績效。

流動率高 人力不足

台北市自二○一一年實施「台北市違章建築處理規則」，辦理違建查報及拆除等業務，編列相關預算查報、拆除違章建築。不過，審計報告指出，台北市未處理完竣違建數量，從二○二一年八萬一三三五件，逐年遞增至二○二四年九月廿日八萬三四四四件；另外，二○一二、二○一三年度查報違建案件，各還有超過兩成已逾執行時效，仍未處理完畢案件，當中不乏已訂有限期強制拆除卻未完成。

此外，消防局二○二二年、二○二三年、二○二四年通報火災違建案件，查報件數為六十五件、六十五件、廿九件，同期間未處理完畢件數為八件、廿三件、廿三件，除待辦理結案，或爭議處理中有待列管追蹤處置的卅一件外，尚待通知違建所有人限期改善或待訂定強制拆除日期或已逾期未拆除共廿三件，均屬發生火災後恐有結構安全問題、須優先查報拆除。

建管處回應，不含一九九四年以前已存在既存違建，處理中違建案共三萬六六○九件，而拆除違建作業涉及處理民眾陳情、現場勘查及疏導違建拆除等條件，拆除時間及困難度也不相同。

