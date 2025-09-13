公館圓環最後一夜 居民、學生集結抗議「蔣不聽」

台北市公館圓環今天凌晨零時開始拆除，在地居民、交通團體、學生代表等，開工前最後時刻在現場抗議示威，反對拆除。（記者廖振輝攝）

2025/09/13 05:30

〔記者孫唯容、甘孟霖／台北報導〕公館圓環在今日凌晨零時開始拆除，先填平公車專用地下道，再拆除公館圓環，整個工期預計達六十五天。行人零死亡聯盟昨晚間七時召集在地居民、交通團體、學生代表、議員苗博雅等，在開工前最後時刻，於公館圓環現場進行「守環行動：圓環大走讀」，懇請蔣市府不要「蔣不聽」，停止施工重啟協商。走讀活動到一半，忽有大批民眾遠離斑馬線，聚集到圓環前抗議，大喊「反拆公館圓環」、「塞車公館我不要」等語，後經警方勸導後離開圓環。

市府︰安全考量 可降63％事故

北市府表示，市府已多次公開說明，拆除公館圓環是以安全為最優先考量。公館圓環已經連續七年是北市交通肇事最多的熱點，經專家學者審查，一致認定拆除圓環最有助改善路口安全；改為正交路口估可降低六十三％事故，真正落實人本交通，提升市民安全、降低事故率。

製作紙箱棺材 不滿「都給你蔣」

昨晚間七時許，「守護圓環」發起的民團、學生及在地居民集結在公館圓環旁、台電大樓附近，逐一發表對於台北市長蔣萬安的不滿，更在基隆路高架橋上投影「蔣不聽！」、「都給你蔣！」等投影，還有抗議者製作「民意之墓」的紙箱棺材、「官商勾結」、「沒有討論、沒有拆除」等標語到場抗議。

苗博雅︰蔣是不聽民意獨裁者

議員苗博雅說，台北市議會六月廿五日才通過決議「未取得地方居民共識前，不可貿然施工」，六月卅日議會交通委員會，跨黨派議員包含國民黨議員，都要求市府要先做標線方案，然而蔣萬安還是「蔣不聽」，完全無視議會通過的決議，也無視地方說明會百分之百反對的聲音，蔣萬安是個不尊重專業的市長，二○二一年新工處的評估顯示，拆除圓環是所有方案中表現最差的，二○二四年再做報告更顯示拆除後，未來會比現況變差四○％到四十五％，然而蔣萬安依然一頭熱宣布填平地下道，簡直是不專業、不理性、不聽民意的獨裁者。

公館圓環在今日凌晨零時開始拆除，民團召集在地居民、交通團體、學生代表等，在現場進行「守環行動：圓環大走讀」，懇請蔣市府不要「蔣不聽」。（記者廖振輝攝）

