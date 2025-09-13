鶴岡文旦單顆包裝 外銷新加坡

瑞穗鄉農會今年外銷文旦柚到新加坡，採用全程冷藏運輸，昨裝箱海運公司冷藏車。（瑞穗鄉農會提供）

2025/09/13 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕中秋節將近，今年南部麻豆文旦歉收，花蓮鶴岡文旦供不應求，瑞穗鄉農會還接到來自新加坡訂單，由於新加坡華人沒有秋節吃文旦的習俗，瑞穗農會推出台灣首次的「單粒包裝文旦」，首批出口七．六公噸試水溫，包裝主打「台灣文旦柚」品牌，還有英文剝皮及食用教學，以冷藏貨櫃送到新加坡的超市「一顆一顆賣」，走高價路線！

瑞穗鄉農會鶴岡文旦外銷倉庫昨天把包裝好的一箱箱文旦搬上長榮海運的二十呎冷藏貨櫃車，瑞穗農會供銷部主任甘賢璋說，這次外銷到新加坡的產銷履歷文旦柚，運送全程冷鍊，是外銷文旦首度新嘗試。

請繼續往下閱讀...

他說，過去出口的散裝文旦在超市販售，凸顯不出價值感，也看不出產地在哪裡，這次將銷往新加坡大型超市通路，農會設計「台灣文旦柚」獨立包裝，標示產地、產銷履歷，為了讓國外消費者了解文旦怎麼吃，培養食用習慣，包裝上也以英文介紹文旦柚剝皮的方法及如何食用！

單粒包裝上架超市貨架的文旦柚，明顯比貨架上成堆的「文旦山」價值感來得高。（瑞穗鄉農會提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法