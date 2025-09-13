盜高鐵點數換禮券 2男起訴

男子游哲銘、鄭宇軒與中國駭客合作，透過虛擬專用伺服器（VPS）軟體登入高鐵會員TGo網站伺服器，入侵核心資通系統盜點數換禮券。（資料照）

〔記者王定傳／台北報導〕男子游哲銘、鄭宇軒與中國駭客合作，侵入高鐵會員TGo網站、神坊公司發行管理的「小樹點」兌換網站，盜點數兌換全國電子抵用券卅六萬餘元與家樂福即享券卅九萬餘元，共七十六萬餘元，台北地檢署昨依違反鐵路法等罪嫌等起訴兩人，並對游求刑四年、鄭三年。

檢方調查，游、鄭與境外駭客「Yang Lei」等人合作，從去年九月起組成犯罪組織，以Telegram通訊軟體聯繫，透過虛擬專用伺服器（VPS）軟體登入高鐵會員TGo網站伺服器，入侵核心資通系統，經系統轉址至高鐵會員Go365網站，偽造會員名義，將每三二五○點點數，兌換一張全國電子五百元抵用券，共兌換九十七萬五千點、抵用券七二三張，合計卅六萬餘元。

檢方查出，鄭之後即持抵用券，至全國電子門市兌領筆電、Dyson吸塵器、AirPods Pro無線藍牙耳機等商品。不僅如此，犯罪集團還入侵小樹點兌換網站，以神坊會員所屬小樹點，兌換家樂福即享券三千元共一三三張，金額合計卅九萬餘元，並透過網路轉售獲利。

檢方昨依違反鐵路法、刑法加重詐欺取財、妨害電腦使用、組織犯罪等罪嫌起訴，並以兩人與境外駭客聯手破壞社會安定及金融秩序，戕害公眾對網路交易的信任，侵害人民財產法益甚鉅，惡性非輕，對游求刑四年、鄭三年。

