    首頁　>　生活

    加熱菸8種菸草柱、3款載具 最快10月11日合法販售

    國健署昨日表示，已有業者完成加熱菸上市核定，包含8品項菸草柱及3款組合元件，最快10月11日就能在市面上合法販售。（資料照）

    2025/09/13 05:30

    〔記者邱芷柔、王孟倫／台北報導〕衛福部國民健康署今年七月底「有條件通過」兩家加熱菸業者、共十四個品項可以上市販售，但仍須完成最後的上市前文件審核。國健署昨表示，已有業者完成核定，包含八品項菸草柱及三款組合元件，最快十月十一日就能在市面上合法販售。

    「菸害防制法」自二○二三年三月廿二日修法後，規定加熱菸等指定菸品必須先通過健康風險評估，才能合法上市，經過兩年審查，國健署於今年七月廿九日宣布，菲○○○公司的八個品項、傑○○○公司的六個品項「有條件通過」。

    國健署菸害防制組組長羅素英說明，此次已有一家完成最後上市前文件審查，率先取得上市資格，核定內容包括八個品項的菸草柱及三款組合元件（加熱菸載具），最快自十月十一日起即可依規合法販售；至於另一家有六個品項，含兩款載具，尚在法制程序中。

    美系品牌搶頭香 另一日系品項審查中

    據瞭解，國健署初步核定通過的為美系品牌加熱菸，另一個日系品項，目前還在審核程序中。針對加熱菸上市銷售問題，菸品通路商回應，一切都要按照法制程序走。

    醫事機構戒菸服務 國健署：全台2700據點

    國健署提醒，雖然部分加熱菸已獲准上市，但未經核准的產品仍禁止輸入或攜帶入境。任何形式的菸品都會危害健康，吸菸者可善用全台二千七百家合約醫事機構的戒菸服務，或撥打免費戒菸專線，由專業人員協助量身訂製戒菸計畫，早日擺脫菸癮。

    董氏基金會：應公告禁止加味菸

    董氏基金會指出，政府一次核准多項加熱菸產品，之所以「有條件通過」，就是因為這些產品仍有疑慮，像是會吸引年輕人、讓他們容易上癮。

    基金會表示，尤其目前還沒有公告禁止加味菸，等於是替加味加熱菸鋪路，圖利菸商、卻傷害國人健康。董氏基金會呼籲，監察院應介入調查，政府應立即以緊急命令暫緩加味加熱菸上市許可。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

