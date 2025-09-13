為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    長照痛點 9千病床缺口 後年補齊

    長照三．○不只做復健，更要導入「復能」，讓物理、職能與語言治療師進到機構。（資料照）

    長照三．○不只做復健，更要導入「復能」，讓物理、職能與語言治療師進到機構。（資料照）

    2025/09/13 05:30

    〔記者邱芷柔／台北報導〕中重度照顧往往是家庭最沉重的壓力，尤其病人出院在即，家屬卻常陷入「下一站在哪裡」的焦慮。衛福部次長呂建德坦言，這是民眾的痛點，長照三．○將建立從急性病床、復健醫院、長照機構到返家的「一條龍」流程，避免照顧斷層；針對住宿型機構床位不足問題，目前缺口約八千九百床，預計最晚二○二七年可全面補齊。

    下轉或復健醫院承接 無縫接軌

    呂建德舉例，中風病人通常在急性病床手術後廿八天內必須出院，若家屬一時找不到接續醫院或機構，壓力極大。未來將透過「下轉醫院」及「復健醫院」承接，台中醫院已成功試辦，承接中部醫學中心下轉的病人，安排三到六個月復健，再視情況返家或入住機構，同時照管員提前進駐，出院前就規劃好後續照顧，真正做到「無縫接軌」。

    物理、職能、語言治療師進機構

    他強調，長照三．○不只做復健，更要導入「復能」，讓物理、職能與語言治療師進到機構，協助長輩維持生活功能。不過，目前健保支付醫療，長照基金補助生活照顧，兩者常有重疊。專業團體建議可改採「論質計酬」，依成果給付，提高投入誘因，相關方案仍在研議中。

    至於住宿型機構，呂建德指出，全台現有十一萬張床位，仍不足八千九百多床。政府將透過長照基金補助，鼓勵在資源缺乏區域設置機構，預計最晚二○二七年達到供需平衡。

    新建社會住宅「標配」長照設施

    他提到，目前機構占床率約八成二，但北北基桃因土地有限最為短缺，政府將祭出兩大措施，第一，新建社會住宅必須「標配」長照設施，讓住戶就近使用；第二，規劃把退場中小學改作長照機構，增加可用空間，滿足都會區需求。

    他強調，未來會持續透過評鑑機制嚴格把關消防安全、人力配置等核心指標，「評鑑不合格，就退場！」

    住宿型機構，全台現有十一萬張床位，仍不足八千九百多床。（資料照）

    住宿型機構，全台現有十一萬張床位，仍不足八千九百多床。（資料照）

    圖
    圖
