官我什麼事》衛福部次長呂建德：整合醫療 長照3.0預算破千億

衛福部次長呂建德接受本報「官我什麼事」專訪時表示，長照3.0預算最大特色是「醫療與長照整合」。（記者于安亭攝）

2025/09/13 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕台灣每五人中，就有一名六十五歲以上長者，面對失能、失智需求日增，衛福部次長呂建德接受本報「官我什麼事」專訪時表示，長照三．○將於明年一月全面上路，最大特色是「醫療與長照整合」，同時預算首度突破千億元，展現政府回應超高齡社會挑戰的決心。

超高齡社會 展現政府挑戰決心

國衛院推估，國內長者失能率約十六．九九％、失智率七．九八％，換算下來，已有超過一一五萬人需要長照服務。呂建德說，長照三．○是一個十年藍圖，過去長照一．○經費編列四十九億元，二．○增至八二四億元，蔡英文總統卸任前再擴充至九二七億元，賴清德總統上任後，再追加一百億元，明年預算將高達一一五三億元，首次突破千億大關。

請繼續往下閱讀...

呂建德說，長照三．○將分三階段推動，雖然全面上路要到明年，但第一階段已在今年九月啟動，包括開放外籍看護家庭使用社區據點與日照服務、交通接送補助加碼、營養給付提升等措施，讓民眾提前受惠。

出院、復健、居家 一條龍銜接

「醫療與長照整合是最大特色！」呂建德說，長照二．○已大幅改善服務，例如出院後等待服務時間，從平均五十一天縮短至四天，未來三．○將進一步串聯急性病床、復健醫院、長照機構與居家服務，打造「一條龍」銜接。

對長輩來說，最安心的事莫過於能在熟悉的街坊繼續生活，不必遠赴他鄉才能找到照顧。呂建德提到，目前全台七七四九個村里，已有五一○○個設有社區關懷據點，覆蓋率將近六成，未來將以據點為核心，持續擴充量能與服務內容，也會進一步改裝，讓失能、失智的長輩能參與，目標是在總統賴清德兩任任期內，完成「十分鐘照顧圈」的願景。

10分鐘照顧圈 讓長輩走出家門

呂建德解釋，「十分鐘」是一種概念，重點在長輩可在家附近獲得照顧，但他也坦言，偏遠地區難以做到「十分鐘」，因此將結合遠距醫療與在宅急症照護，政府規劃透過提高給付，吸引更多醫護投入。經費方面，目前全台關懷據點已編列近卅九億元，未來將由長照基金持續加碼，並依據服務天數調整補助。

呂建德強調，最終目標是讓健康、亞健康或失能的長輩，都能走出家門，在社區找到陪伴與照顧，就像總統賴清德常說的「咱囝仔、老人照顧好，年輕人就能安心拚事業。」

長照3.0三階段實施重點

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法