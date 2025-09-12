為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台中議員促普發5萬 盧秀燕挨批「裝睡」

    民進黨台中市議會黨團提案要求中市普發5萬，但台中市長盧秀燕迄今未鬆口，黨團籲盧不要再雙標「裝睡」迴避。（記者張軒哲攝）

    2025/09/12 05:30

    要求中央發1萬時咄咄逼人 面對地方發錢就消音 被指根本「雙標燕」

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕行政院昨通過韌性特別預算案，拍板最快十月下旬普發一萬現金，民進黨台中市議會黨團也提案中市普發五萬，議會十五日起召開臨時會，將討論相關提案，但台中市長盧秀燕迄今未鬆口；多名民進黨市議員質疑盧秀燕要求中央普發一萬時咄咄逼人，面對台中市普發五萬就「消音」，黨團總召王立任籲盧不要再雙標「裝睡」迴避。

    財局︰雖逐年減債 歷年累計短絀211億

    盧秀燕連日來被問及台中是否普發五萬等相關議題均未正面回應；台中市財政局僅表示，歲入及歲出應整體通盤考量，台中市近年嚴守財政紀律，雖逐年減少舉債，歷年累計短絀尚有二一一億元，跟中央累計賸餘八三九三億元大不相同，市府致力建設讓預算發揮最大效益。

    去年歲入減歲出賸餘41億 縣市合併後最高

    率先與同黨議員蔡耀頡估算後提案台中市普發五萬的民進黨市議員周永鴻指出，台中去年歲入減歲出賸餘四十一億元，審計處報告還強調「為縣市合併後最高」，且盧秀燕上任六年累積超徵逾二百億元，賣地收入更高達一○二三億元，要求普發五萬有憑有據，請盧秀燕不要再迴避，快規劃普發現金讓市民共享。

    超徵稅收逾200億 賣地收入千餘億

    王立任指出，包括新北及台南市議會也均有普發現金提案，顯見普發現金符合民眾需求，台中除超徵稅收及售地所得，新財劃法上路後更可望年增至少二八八億財源，台中絕對有餘裕普發五萬，盧秀燕之前一再放話「多收的稅應還給市民」，義正詞嚴要中央還錢於民，如今中央真的要發現金了，她自己卻一再迴避台中普發五萬的聲浪，持續「裝睡叫不醒」。

    民進黨市議員陳淑華也指出，地政局九日賣地又進帳四十一億餘元，盧秀燕任內賣地收入再創新高，已增至一○六四億，盧秀燕要求中央普發一萬時咄咄逼人，台中市超徵加賣地收入一再攀升，她卻「消音」，不願還稅於民照顧市民，同樣的政策兩套標準，典型「雙標燕」。

